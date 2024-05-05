Kocaeli’de doktorlar seçimini yaptı

TEK LİSTE ÇAĞDAŞ HEKİMLER OLDU

TTB’ye bağlı Kocaeli Tabip Odası’nda olağan genel kurul yapıldı. 4 Mayıs’ta üyelerle genel kurul toplantısını yapan Kocaeli Tabip Odası, 5 Mayıs’ta da yeni dönem yönetimi ile birlikte kurul üyelerini belirlemek için oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. İzmit Plajyolu Cumhuriyet Mahallesi Çoruh Sokak’ta yer alan oda binasındaki seçimde 1.952 üyenin oy kullanma hakkı bulunurken seçim yeni dönemin yönetimine aday tek liste ile geçti. Kocaeli Tabip Odası’nın genel kurulu öncesi başkanı ve başkan adayı Prof. Dr. Ayşe Engin Arısoy’un öncülüğündeki ‘Çağdaş Hekimler’ yeni dönemin yönetimine aday olan tek liste oldu.

EN YÜKSEK OYU ARISOY ALDI

Çarşaf liste usulüyle yapılan seçimde tek liste üyelerce oylandı. Kullanılan oylar sonucu 8 kişiden oluşan yönetim kurulu, 10 kişiden oluşan TTB büyük kongre üyeleri, 6 kişiden oluşan onur kurulu ve 4 kişiden oluşan denetleme kurulu belirlendi. 200 oy kullanılan seçimde yönetim kurulunda en yüksek oyu 192 oyla mevcut oda başkanı Ayşe Engin Arısoy aldı. TTB büyük kongre üyelerinde en yüksek oyu183 oyla Op. Dr. Ömer Ardaman, onur kurulunda en yüksek oyu alan 185 oyla Prof. Dr. Zafer Utkan, denetleme kurulunda ise 186 oyla Tuğba Özeren Altın oldu.

KOCAELİ TABİP ODASI YENİ DÖNEM YÖNETİ

Dr. Ayşe Engin Arısoy, Dr. Elçin Ataseven, Dr. İsmail Çapçı, Dr. Tayfun Dalgın, Dr. Ülkü Başdaş, Dr. Hafize Emine Sönmez, Dr. Kenan Cibaroğulları, Dr. Mustafa Kara

KOCAELİ TABİP ODASI YENİ DÖNEM TBB BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ

Dr. Ömer Ardaman, Dr. Ünal Çakıcı, Dr. Aynur Karadenizli, Dr. Hüseyin Aktürk, Dr. Çiğdem Çağlayan, Dr. Abdullah Güneş, Dr. Mehtap Yılmaz Maçkalı, Dr. Bünyamin Akar, Dr. Aykut Çelik, Dr. Ersin Karagöz

KOCAELİ TABİP ODASI YENİ DÖNEM ONUR KURULU

Dr. Zafer Utkan, Dr. Kemal Keşmer, Dr. Ayşegül Kömürcü, Dr. Özdal Dillioğlugil, Dr. Mustafa Yıldız, Dr. Atilla Yüksel

KOCAELİ TABİP ODASI YENİ DÖNEM DENETLEME KURULU

Dr. Tuğba Özeren Altın, Dr. Zeki Hamşioğlu, Dr. Baha Yavuz, Dr. Engin Balcı