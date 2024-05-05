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Kullarspor evinde galip

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Bölgesel Amatör Lig’de bu sezon kümede kalma müücadelesi yapan Kullarspor, son iki haftaya il sıralamasında Gölcükspor ile aynı puanda giriyor. Kırmızı-Siyahlı ekip, Pazar günü de sahasında konuk ettiği Tekirdağ Kapaklıspor’u 3-1 mağlup etti.

Kullarspor evinde galip mask
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1-0   GERİYE DÜŞTÜ, 10 KİŞİ KALDI

Kullarspor, Başiskele Stadı’nda konuk ettiği Tekirdağ Kapaklıspor karşısında 23.dakikada yediği golle 1-0 geriye düştü. 26.dakikada ise orta saha oyuncuyu Emrullah Yıldırım’ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Kırmızı-Siyahlı ekip, 37.dakikada Yiğit Kerem’in penaltı golüyle 1-1’lik eşitliği sağladı. Aykut Arslan, 41.dakikada sahneye çıktı, Kullarspor’u 2-1 öne geçiren golü attı. İlk yarıyı 2-1 önde bitiren Kullarspor, 68.dakikada Erdem Korkmaz’ın golüyle maçtan 3-1 galip ayrıldı. Kullarspor, ligde son maçını Pazar günü deplasmanda İstanbul Taçspor ile oynayacak. 

Kaynak: Spor Servisi

# İstanbul

05 May 2024 - 22:24 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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