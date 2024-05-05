Kullarspor evinde galip

1-0 GERİYE DÜŞTÜ, 10 KİŞİ KALDI
Kullarspor, Başiskele Stadı’nda konuk ettiği Tekirdağ Kapaklıspor karşısında 23.dakikada yediği golle 1-0 geriye düştü. 26.dakikada ise orta saha oyuncuyu Emrullah Yıldırım’ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Kırmızı-Siyahlı ekip, 37.dakikada Yiğit Kerem’in penaltı golüyle 1-1’lik eşitliği sağladı. Aykut Arslan, 41.dakikada sahneye çıktı, Kullarspor’u 2-1 öne geçiren golü attı. İlk yarıyı 2-1 önde bitiren Kullarspor, 68.dakikada Erdem Korkmaz’ın golüyle maçtan 3-1 galip ayrıldı. Kullarspor, ligde son maçını Pazar günü deplasmanda İstanbul Taçspor ile oynayacak.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.