Sakaryaspor’da Burak Süleyman’la da yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig’in 33. haftasında Sakaryaspor’un Tuzlaspor’a 2-0 mağlup olmasının ardından yönetim kurulu bazı kararlar aldı. İlk olarak Tuncay Şanlı ile yollarını ayıran kulüp, ardından oyunculardan Burak Süleyman’ın da sözleşmesini sonlandırdı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Burak Süleyman’a yönetim kurulumuzun kararıyla sezon sonuna kadar izin verilmiştir ve mevcut sözleşmesi sonlandırılmıştır" denildi.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Can Can - Cik gel muhteşem senin ölün yeter şu an bu takimda oynayanlara
Kocaelisporlu - Şu adamın haberini niye yaparsınız anlamadım.Bizi kaç kere sattı.Sonra yok haber bekledim Engin Koyundan deyip milleti kekledi.Prim vermeyin şöyle insanlara.Herkesle muhteşem aklıyla kafa yaptı.Adama yuvaya dön bile diyebiliyorlar.Pes yahu.
Pasa - Derdimiz bu mu? Biz kendimize bakalım.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.