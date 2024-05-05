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Sakaryaspor’da Burak Süleyman’la da yollar ayrıldı

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Sakaryaspor Yönetimi, Tuzlaspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdıktan sonra oyunculardan Burak Süleyman’ın da sözleşmesini sonlandırdı.

Sakaryaspor’da Burak Süleyman’la da yollar ayrıldı mask
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Trendyol 1. Lig’in 33. haftasında Sakaryaspor’un Tuzlaspor’a 2-0 mağlup olmasının ardından yönetim kurulu bazı kararlar aldı. İlk olarak Tuncay Şanlı ile yollarını ayıran kulüp, ardından oyunculardan Burak Süleyman’ın da sözleşmesini sonlandırdı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Burak Süleyman’a yönetim kurulumuzun kararıyla sezon sonuna kadar izin verilmiştir ve mevcut sözleşmesi sonlandırılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA

# sosyal

05 May 2024 - 22:26 İHA Sakarya- Spor --- Okunma

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Yorumlar

(3)
03

Can Can - Cik gel muhteşem senin ölün yeter şu an bu takimda oynayanlara

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 23:01
02

Kocaelisporlu - Şu adamın haberini niye yaparsınız anlamadım.Bizi kaç kere sattı.Sonra yok haber bekledim Engin Koyundan deyip milleti kekledi.Prim vermeyin şöyle insanlara.Herkesle muhteşem aklıyla kafa yaptı.Adama yuvaya dön bile diyebiliyorlar.Pes yahu.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 22:41
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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