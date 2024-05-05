Off-road yarışları nefesleri kesti

Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOFF) tarafından Gümüşova’da 32. Off-Road Festivali gerçekleştirildi. 3 gün boyunca Gümüşova Kıyıköy mevkiinde düzenlenen festivalin ilk gününde kamp organizasyonu yapılırken, ikinci gün ekstrem etaplarında 36 araç yarıştı. Aksiyon dolu geçen festivalin son gününde ise 60 araç hız etabına girdi. Aksiyon ve adrenalin dolu anları izleyenler keyif dolu gün geçirdi.

Organizasyona ummadıkları bir katılım olduğunu belirten Düzce Safari Offroad Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak, “Ekstrem etabınız vardı. 36 aracımız yarıştı. Bugün 60 araba 120 sporcu yarışıyor. Kazasız belasız yarışlarımızı tamamladık. Kulübümüzün bu 32. etkinliği aynı zamanda 10. yıl etkinliğimiz oluyor. Katılım beklediğimizden çok daha büyük. Dünya rekoru kırdım diyebilirim” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA