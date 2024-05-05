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Bir rakı grubuna daha yüzde 15 zam geldi

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Bir rakı grubuna daha zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'ın paylaşımına göre, Beylerbeyi Rakı'ya yüzde 15 zam geldi.

Bir rakı grubuna daha yüzde 15 zam geldi mask
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya platformu Twitter'dan yeni bir zam duyurdu. Beylerbeyi rakı grubunun fiyatlarına yaklaşık yüzde 15 oranında zam geldiğini duyuran Dündar, "Beyler beyi rakıya zam geldi zamsız günümüz yok artık" diyerek duyurdu.

Zammın ardından Beylerbeyi Göbek 70'lik rakı 995 lira olurken Beylerbeyi Teragold 70'lik rakı 895 TL oldu.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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05 May 2024 - 23:02 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

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