Bir rakı grubuna daha yüzde 15 zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya platformu Twitter'dan yeni bir zam duyurdu. Beylerbeyi rakı grubunun fiyatlarına yaklaşık yüzde 15 oranında zam geldiğini duyuran Dündar, "Beyler beyi rakıya zam geldi zamsız günümüz yok artık" diyerek duyurdu.
Zammın ardından Beylerbeyi Göbek 70'lik rakı 995 lira olurken Beylerbeyi Teragold 70'lik rakı 895 TL oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.