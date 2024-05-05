Verem Savaş Derneği’nde Özkırklar ile yola devam

Abdullah Özkırklar’ın başkanlığını yürüttüğü Kocaeli Verem Savaş Derneği, olağan genel kurul sürecini tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Merkezi’nde yapılan olağan genel kurulda derneğin yeni dönem başkanı ve yönetimi ile birlikte kurullarında görev alacak isimler seçildi. Başkanlığa Abdullah Özkırklar’ın tek aday olduğu başkanlık seçimi sonucunda Özkırklar bir dönem daha başkanlığa seçildi. Başkanlıkta ikinci dönemine seçilen Özkırklar ile derneğin 9 kişilik yönetimi de seçildi. Kurulda uzun süre derneğin başkanlığını yapmış olan ve kentte geniş kesim tarafından tanınan Ali Ayaz’a onursal başkanlık takdim edildi.
KOCAELİ VEREM SAVAŞ DERNEĞİY YÖNETİM KURULU
Abdullah Özkırklar, Kaan Muhammet Kulaç, Ertuğrul Arslan, Aslı Deniz Demir, Uğur Uçar, Sabri Mutlu, Osman Yavuz Özyurtkan, Volkan Torun, Semanur Kanlı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.