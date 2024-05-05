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Verem Savaş Derneği’nde Özkırklar ile yola devam

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Kocaeli Verem Savaş Derneği’nde olağan genel kurul yapıldı. Derneğin yeni dönem başkanı görevde de bulunan Abdullah Özkırklar oldu.

Muhammet Emin Can
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Verem Savaş Derneği’nde Özkırklar ile yola devam mask
Verem Savaş Derneği’nde Özkırklar ile yola devam
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Abdullah Özkırklar’ın başkanlığını yürüttüğü Kocaeli Verem Savaş Derneği, olağan genel kurul sürecini tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Merkezi’nde yapılan olağan genel kurulda derneğin yeni dönem başkanı ve yönetimi ile birlikte kurullarında görev alacak isimler seçildi. Başkanlığa Abdullah Özkırklar’ın tek aday olduğu başkanlık seçimi sonucunda Özkırklar bir dönem daha başkanlığa seçildi. Başkanlıkta ikinci dönemine seçilen Özkırklar ile derneğin 9 kişilik yönetimi de seçildi. Kurulda uzun süre derneğin başkanlığını yapmış olan ve kentte geniş kesim tarafından tanınan Ali Ayaz’a onursal başkanlık takdim edildi. 

Verem Savaş Derneği’nde Özkırklar ile yola devam

 

KOCAELİ VEREM SAVAŞ DERNEĞİY YÖNETİM KURULU

Abdullah Özkırklar, Kaan Muhammet Kulaç, Ertuğrul Arslan, Aslı Deniz Demir, Uğur Uçar, Sabri Mutlu, Osman Yavuz Özyurtkan, Volkan Torun, Semanur Kanlı

Verem Savaş Derneği’nde Özkırklar ile yola devam

# Kocaeli, yeni, Büyükşehir

05 May 2024 - 23:03 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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