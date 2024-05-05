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Meteoroloji'den 11 şehir için kar uyarısı, 29 kentte sarı alarm

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Son hava tahmin raporunu yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın için 11 ile kar yağışı uyarısı yaptı. Ayrıca 26 kentte şiddetli yağışın beklendiğini belirterek sarı uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den 11 şehir için kar uyarısı, 29 kentte sarı alarm mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın için 11 ile kar yağışı uyarısı yaparken, 26 kent için sarı uyarıda bulundu.

Yağışlı ve soğuk hava tüm yurdu etkisi altına alırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji'nin raporunda kar ve sağanak yağış görülecek şehirlere yer verildi.

METEOROLOJİ HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege kıyıları, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu, Düzce, Zonguldak, Tokat ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Sivas, Ordu, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman ile Diyarbakır'ın doğu, Erzurum'un batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batıdan, Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin sarı uyarı yaptığı iller şu şekilde: Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan

11 KENTTE SAĞANAK VE KAR ALARMI

Öte yandan Meteoroloji bugün ve yarın için 11 kentte yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu. Kar yağışı beklenen iller şöyle: Artvin, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Rize, Sivas, Trabzon, Tunceli, Bayburt, Erzurum, Kars

Kaynak: Haber Merkezi

# meteoroloji

05 May 2024 - 23:07 - Yaşam --- Okunma

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