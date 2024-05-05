Göz göre göre gelen TMO siloları patlamasının iddianamesi hazırlandı: İlk duruşma 12 Haziran’da

BAŞLAMADAN İTİRAZLAR GELDİ

Derince’de 7 Ağustos 2023’te Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında meydana gelen patlamanın bilirkişi raporunun ocak ayında çıkması ile birlikte yargılama süreci için iddianame hazırlandı ve ilk duruşma günü belli oldu. 12 Haziran’da Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşma yapılacak. Ancak daha yargılama başlamadan iddianameye ve yetkilendirmeye itirazlar başladı. TMO siloları ile ilgili hazırlanan iddianamede 6 asli kusurlu kişi için taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermekten yargılanmaları istendi ve dava bu şekliyle açıldı.

6 KİŞİ ASLİ KUSURLU

İddianamede Baş Müdür Kenan Destici, Müdür Yardımcısı Kemal Özkaya, Mersin Hidrolik firmasının sahibi Osman Turan, şef vekili Bahri Babacan, Mühendis Ahmet Sert, taşeron firmanın müellifi İsmail Çetin asli kusurlu olarak taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermekten yargılanmaları için dava açıldı. İddianamede, bilirkişi raporunda tali kusurlu olan Mühendis Ahmet Sert, asli kusurlu olarak yargılanması istendi. İlk duruşma 12 Haziran’da görülecek. Ancak mahkeme daha başlamadan itirazlar başladı.

YARGILAMAYI ANKARA YAPSIN

TMO’nun genel merkezinin Ankara’da olması nedeniyle mahkemenin Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmemesi için Baş Müdür Kenan Destici başta olmak üzere tüm sanıklar yetki itirazında bulundu. Sulh Ceza Mahkemesi yapılan itirazları değerlendirecek ve yetkilendirmeyi yapacak. Ancak bu tür davaları takip eden hukukçular, sürekli itirazlarla sürecin zaman aşımına götürülmesinden endişe ediyor.

İKİ PATLAMA OLMUŞ

Gizlilik kararı getirilen iddianamede önemli ayrıntılar da var. İddianamede TMO silolarında iki ayrı patlama olduğuna dikkat çekiliyor. İlk patlama ile oluşan titreşimlerin silonun içindeki tozların alev almasına neden olduğu belirtilen iddianamede ikinci patlamaya ise alev sonucunda ortaya çıkan karbonmonoksitin sebep olduğunun altı çizildi. İddianamede bilirkişi raporunda yer alan iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili önlemlerin yeterli olmaması, bu konuda TMO’nun uzman talebini karşılamadığı, taşeron firmanın işçilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermediği bilgilerine yer verildi.

DESTİCİ’NİN İFADESİ DİKKAT ÇEKİCİ

Patlamanın göz göre göre geldiği ile ilgili bilirkişi raporundaki tüm uygunsuzluklara yer verilen iddianamede asli kusurluların verdiği ifadelere de yer verildi. İddianamede en dikkat çekici ifadelerin arasında Baş Müdür Kenan Destici’nin iddiaları oldu. Destici, 2021 yılında çıkartılan Patlama Koruma Dökümanında silo işletmelerinde patlamayı önlemek için alınacak tedbirler belgesinin bağlayıcı olmadığını ve tavsiye niteliğinde olduğunu belirtti. Kendisinin bu bölgeyi uygulamakla yükümlü olmadığını söyleyen Destici, bu belgenin bağlayıcı olması için TMO Teknik İşler Daire Başkanlığının kendisine bilgi vermesi gerektiğine dikkat çekiyor. Destici, kendisine bildirilmeyen bilgilerden sorumlu tutulamayacağını söylüyor.

3 GÜN ÖNCE DİKKAT ÇEKEN GÖREVLENDİRME

İddianamede Müdür Yardımcısı Kemal Özkaya ve şef vekili Bahri Babacan taşeron firmayı suçluyor. Kendilerine sürekli denetimlerin yapıldığına dair belge imzalatıldığını iddia eden Özkaya ve Babacan, belgelerin daha sonra asılsız olduğunun ortaya çıktığını belirtti. İddianamede Şef Vekili Bahri Babacan’ın patlamadan 3 gün önce taşeron firma tarafından nöbetçi amir diye görevlendirmesi dikkat çekti. Şef Babacan, bu görevlendirmelerin firmanın olası bir patlamayı ön gördüğü ve sorumluluğu üzerinden atmak amacı ile yaptığını iddia etti.

İDDİANAMEDE EKSİKLER VAR

İddianamede önemli üç eksiklik nedeniyle 12 Haziran’da yapılacak ilk duruşmada önemli bir kararın çıkmaması bekleniyor. Duruşma başlamadan sanıkların yetki itirazı dışında iddianamede sanıkların suç vasfının belirtilmemesi yeni bir itiraza neden olabilir. Aynı zamanda sanıkların kusur oranları da iddianamede yer verilmemesi iddianamenin eksikleri arasında yer alıyor.