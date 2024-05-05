Vatandaşlar, “İki caddeyi birbirine bağlayan ve sahile iniş noktamız olan bu merdivenlerin çevresindeki ağaç merdiveni kapattı ve otlar insan boyunu aştı. Gölcük Belediyesi’nden ricamız ağaçların merdiveni kapatan yerlerinin budanması ve uzayan otların temizlemeleri. Aksi halde havalar ısındıkça bu otların içinde haşereler çıkmaya başlayacak ve sinekler olacak. Öte yandan merdivene eğilmiş ağacın altından geçmek bir hayli zor. Gerçekten bölge halkı olarak bu konuda ciddi rahatsızlık duyuyoruz. Belediyemizin konuyla kısa zamanda ilgileneceğine inanıyoruz” dedi.
05 May 2024 - 23:14- Perde Arkası Güncelleme:
Sahile inen 'korku' merdiveni
Gölcük Değirmendere’de bulunan Müfit Saner Caddesi’nden Cumhuriyet Caddesine inen sahil merdivenlerinin çevresindeki ağacın yola sarkması ve otların çok uzaması ile ilgili vatandaşların şikayeti var.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.