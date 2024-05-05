Sahile inen 'korku' merdiveni

Vatandaşlar, “İki caddeyi birbirine bağlayan ve sahile iniş noktamız olan bu merdivenlerin çevresindeki ağaç merdiveni kapattı ve otlar insan boyunu aştı. Gölcük Belediyesi’nden ricamız ağaçların merdiveni kapatan yerlerinin budanması ve uzayan otların temizlemeleri. Aksi halde havalar ısındıkça bu otların içinde haşereler çıkmaya başlayacak ve sinekler olacak. Öte yandan merdivene eğilmiş ağacın altından geçmek bir hayli zor. Gerçekten bölge halkı olarak bu konuda ciddi rahatsızlık duyuyoruz. Belediyemizin konuyla kısa zamanda ilgileneceğine inanıyoruz” dedi.