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05 May 2024 - 23:14- Perde Arkası G:

Sahile inen 'korku' merdiveni

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Gölcük Değirmendere’de bulunan Müfit Saner Caddesi’nden Cumhuriyet Caddesine inen sahil merdivenlerinin çevresindeki ağacın yola sarkması ve otların çok uzaması ile ilgili vatandaşların şikayeti var.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Sahile inen 'korku' merdiveni mask
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Vatandaşlar, “İki caddeyi birbirine bağlayan ve sahile iniş noktamız olan bu merdivenlerin çevresindeki ağaç merdiveni kapattı ve otlar insan boyunu aştı. Gölcük Belediyesi’nden ricamız ağaçların merdiveni kapatan yerlerinin budanması ve uzayan otların temizlemeleri. Aksi halde havalar ısındıkça bu otların içinde haşereler çıkmaya başlayacak ve sinekler olacak. Öte yandan merdivene eğilmiş ağacın altından geçmek bir hayli zor. Gerçekten bölge halkı olarak bu konuda ciddi rahatsızlık duyuyoruz. Belediyemizin konuyla kısa zamanda ilgileneceğine inanıyoruz” dedi.

Sahile inen 'korku' merdiveni

05 May 2024 - 23:14 Kocaeli/ Gölcük- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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