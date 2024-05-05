Temizlenmeyen otlar vatandaşı tedirgin ediyor

Vatandaşlar, “İki caddeyi birbirine bağlayan ve sahile iniş noktamız olan bu merdivenlerin çevresindeki otlar insan boyunu aştı. Gölcük Belediyesi’nden ricamız bu otları temizlemeleri. Aksi halde havalar ısındıkça bu otların içinde haşereler çıkmaya başlayacak ve sinekler olacak. Gerçekten bölge halkı olarak bu konuda ciddi rahatsızlık duyuyoruz. Belediyemizin konuyla kısa zamanda ilgileneceğine inanıyoruz” dedi.