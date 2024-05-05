Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Perde Arkası

Temizlenmeyen otlar vatandaşı tedirgin ediyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Gölcük Değirmendere’de bulunan Müfit Saner Caddesi’nden Cumhuriyet Caddesine inen sahil merdivenlerinin çevresindeki otların çok uzaması ve belediyenin otları temizlememesi ile ilgili vatandaşların şikayeti var. 

Temizlenmeyen otlar vatandaşı tedirgin ediyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Vatandaşlar, “İki caddeyi birbirine bağlayan ve sahile iniş noktamız olan bu merdivenlerin çevresindeki otlar insan boyunu aştı. Gölcük Belediyesi’nden ricamız bu otları temizlemeleri. Aksi halde havalar ısındıkça bu otların içinde haşereler çıkmaya başlayacak ve sinekler olacak. Gerçekten bölge halkı olarak bu konuda ciddi rahatsızlık duyuyoruz. Belediyemizin konuyla kısa zamanda ilgileneceğine inanıyoruz” dedi.

 

05 May 2024 - 23:14 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.549.163 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL