Otobüs şoförü araca çöp atanlara isyan etti

Araçların temiz kullanılmasını isteyen araç sürücüsü, “Biz her dakika aracı durdurup temizleme şansımız olmuyor. Otobüsü kullanan vatandaşların çöplerini otobüse atmamalarını istiyoruz. Çöplerini bırakanlar, su dökenler, yiyecek dökenler yüzünden suçlu biz oluyoruz. Çöplerini yere atıp inenlerin ardından durakta araca binen diğer vatandaşlar aracın kirliliği ile ilgili bizi şikayet ediyor. Bizi şikayet edince bir şey değişmiyor. Biz aracı ilk duraktan çıkarken temizliyoruz ama seyir halinde temizleme şansımız yok. Benim tüm yolculardan ricam çöplerini otobüse atmamaları, otobüsleri temiz kullanmalarıdır. Gerçekten çöpleri araca atıp gitmek sadece biz sürücülere değil diğer yolculara da saygısızlıktır” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.