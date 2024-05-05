Otobüs şoförü araca çöp atanlara isyan etti

Araçların temiz kullanılmasını isteyen araç sürücüsü, “Biz her dakika aracı durdurup temizleme şansımız olmuyor. Otobüsü kullanan vatandaşların çöplerini otobüse atmamalarını istiyoruz. Çöplerini bırakanlar, su dökenler, yiyecek dökenler yüzünden suçlu biz oluyoruz. Çöplerini yere atıp inenlerin ardından durakta araca binen diğer vatandaşlar aracın kirliliği ile ilgili bizi şikayet ediyor. Bizi şikayet edince bir şey değişmiyor. Biz aracı ilk duraktan çıkarken temizliyoruz ama seyir halinde temizleme şansımız yok. Benim tüm yolculardan ricam çöplerini otobüse atmamaları, otobüsleri temiz kullanmalarıdır. Gerçekten çöpleri araca atıp gitmek sadece biz sürücülere değil diğer yolculara da saygısızlıktır” dedi.