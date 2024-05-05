Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Dünya

BM, Gazze’de insani yardım konvoylarına ateş açıldığını duyurdu

ABONE OL Google News Sayfamız

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de son iki haftada yardım konvoylarına ateş açıldığını, BM personelinin alıkonulduğunu ve silahla tehdit edildiğini açıkladı.

BM, Gazze’de insani yardım konvoylarına ateş açıldığını duyurdu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Lazzarini, X sosyal medya hesabından, İsrail’in 2,3 milyon sivili zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze’de yardım faaliyetlerini engellemesine dair açıklamada bulundu.

İsrailli yetkililerin, BM’nin Gazze’ye insani yardım erişimini engellemeye devam ettiğini vurgulayan Lazzarini, bu hafta Gazze’ye girişine izin verilmediğinin altını çizdi.

Lazzarini, “Sadece son iki haftada, konvoylara ateş açılması, BM personelinin zorbalığa maruz kalarak alıkonulması, çıplak bırakılması, silahla tehdit edilmesi ve kontrol noktalarında uzun gecikmeler, konvoyları karanlıkta hareket etmeye zorlama ya da durdurulması gibi 10 olay kaydettik.” ifadelerini kullandı.

Bu olayların Gazze’de kıtlığın önlenmesi için zamana karşı yarışıldığı bir dönemde defalarca yaşandığını vurgulayan Lazzarini, aynı zamanda insani yardım ekipleri için de korku oluşturduğuna dikkati çekti.

- Bir yandan İsrail saldırıları, diğer yandan açlık ve salgın hastalıklar

İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürüyor.

Saldırılar nedeniyle bugüne kadar çoğu kadın ve çocuk 34 bin 683 Filistinli öldürüldü, 78 bin 18 kişi yaralandı.

Hava, kara ve denizden düzenlenen saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon Filistinli de yerinden oldu. İsrail'in çıkardığı zorluklar nedeniyle bölgeye yeteri kadar yardım da ulaştırılamıyor. Filistinliler bir taraftan İsrail saldırıları diğer taraftan da her gün daha derinleşen açlıkla mücadele ediyor.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğüterek tüketmek zorunda kaldığı bildiriliyor.

Kaynak: AA

# Birleşmiş Milletler, Gazze, İsrail, UNRWA, hafta, HER, sosyal

05 May 2024 - 23:17 AA İstanbul- Dünya --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.549.163 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL