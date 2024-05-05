38 yolcu ölümden döndü

Kaza saat 18.30 sıralarında Bursa-Yalova Karayolu, Orhangazi Karsak kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bursa’dan Yalova istikametine gitmekte olan ve Karsak kavşağından Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyoluna giriş yapmak isteyen Ahmet Arslan (48) idaresindeki 16 KN 438 plakalı içerisinde 38 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü, kavşakta önünde seyir halinde olan Yılmaz Yıldıran (60) idaresindeki 16 AIP 723 plakalı tıra arkadan çarptı.

Büyük panik yaşandı

Çarpmanın şiddeti ile yolcu otobüsünün sürücüsü Ahmet Arslan, şoför kabininde sıkıştı. Kaza nedeniyle olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevkedildi. araçta ayakları sıkışan yolcu otobüsü şoförü Ahmet Arslan itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında çıkarıldı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan sürücünün yaralanmadığı belirlenirken, otobüsteki yolcular büyük panik yaşadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA