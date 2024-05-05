Boş damacanayı götürüp yenisini aldığı sırada yaşanan olayı anlatan vatandaş, “Boş damacanayı verdim ve dolusunu almak için içerde ödeme yaptım. Ödemeyi yaptığım sırada bir adam elinde benimi bıraktığım damaca ile içeri girdi. “Bu bizim damacana değil” dedi. Ben damacanayı oradan aldığımızı söyledim. Bu sefer “Tamam değişiriz ama bu doldurulmuş içi yeşillenmiş. Bunun bedeli 110 lira ama siz 55 lira verin değişelim” dedi. Benim anlamadığım nokta dibi yeşillenmiş ve bunun bedeli 110 lira ise benden neden 55 lira alınıyor. Eğer öyle değilse neden 110 lira alınıyor. Resmen bu şekilde insanları dolandırıyorlar. Böyle iş yerlerini denetleyen yok mu? Eğer denetim yoksa adam istediği gibi kural belirler ve ona göre satış yapar. Günde 100 tane adama bu şekilde satış yapılsa 11 bin lira para demek. Bu gerçekten haksız bir kazanç değil mi? Bu konuda gerekli denetimlerin yapılmasını istiyoruz. Kamu kurumlarının bu şikayetimizi bir ihbar olarak kabul etmesini istiyoruz” dedi.
“Damacana üzerinden para mı kazanıyorlar?”
Geçtiğimiz hafta Derince’de bulunan Malkoçoğlu Ticaret’ten su alan bir vatandaş, damacana için istenilen fark karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.
05 May 2024 - 23:47 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma Yazdır
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.