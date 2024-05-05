“Damacana üzerinden para mı kazanıyorlar?”

Boş damacanayı götürüp yenisini aldığı sırada yaşanan olayı anlatan vatandaş, “Boş damacanayı verdim ve dolusunu almak için içerde ödeme yaptım. Ödemeyi yaptığım sırada bir adam elinde benimi bıraktığım damaca ile içeri girdi. “Bu bizim damacana değil” dedi. Ben damacanayı oradan aldığımızı söyledim. Bu sefer “Tamam değişiriz ama bu doldurulmuş içi yeşillenmiş. Bunun bedeli 110 lira ama siz 55 lira verin değişelim” dedi. Benim anlamadığım nokta dibi yeşillenmiş ve bunun bedeli 110 lira ise benden neden 55 lira alınıyor. Eğer öyle değilse neden 110 lira alınıyor. Resmen bu şekilde insanları dolandırıyorlar. Böyle iş yerlerini denetleyen yok mu? Eğer denetim yoksa adam istediği gibi kural belirler ve ona göre satış yapar. Günde 100 tane adama bu şekilde satış yapılsa 11 bin lira para demek. Bu gerçekten haksız bir kazanç değil mi? Bu konuda gerekli denetimlerin yapılmasını istiyoruz. Kamu kurumlarının bu şikayetimizi bir ihbar olarak kabul etmesini istiyoruz” dedi.