Adalet Bakanı Tunç açıkladı: İnfaz sistemine yeni düzenlemeler yolda

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara yaptığı bir ziyaret sırasında, 9. Yargı Paketi ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, pakette, Türkiye'deki yabancı istihbarat faaliyetlerini önleyecek yeni casusluk yasalarının yanı sıra, Ceza İnfaz Sistemi ve mükerrer suçlarla ilgili düzenlemelerin bulunduğunu belirtti. İnfaz düzenlemelerinin, cezasızlık algısını ortadan kaldıracağını ifade etti.

"Ülkemiz, yeni casusluk tekniklerine maruz kalmamalıdır"

Yeni yargı paketiyle Türkiye'deki casusluk faaliyetlerini sınırlandırmak için yabancı istihbarat teşkilatlarının faaliyetlerini önleyici yasal düzenlemeler getirileceğini açıklayan Adalet Bakanı Tunç, TCK'daki mevcut casusluk suçlarının teknik yeniliklerle değişen ihtiyaçlara cevap veremediğini belirtti ve "Ülkemiz, yeni casusluk tekniklerine maruz kalmamalıdır" dedi.

AYM’nin iptal kararları için uyumluluk

Kısadalga'nın aktardığına göre, Ayrıca, 9. Yargı Paketi'nde Ceza İnfaz Sistemi'nde reformlar ve hakaret suçunun cezalandırılması gibi alanlarda düzenlemeler yapılacağını belirten Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarına uygun düzenlemelerin de pakete dahil edildiğini söyledi. Yargıtay Başkanlık seçiminde yaşanan tıkanıklıkların çözülmesi için de seçim usulünde değişiklik yapılmasının mümkün olduğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi