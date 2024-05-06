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06 May 2024 - 01:30- Perde Arkası G:

Yüksek rögar kapağı araçlara zarar veriyor

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İzmit Bekirdere Mahallesi Başaran Caddesi üzerinde yapılan Şehir Hastanesi tramvay hattının yan yolları tam anlamı ile bitmedi.

Yüksek rögar kapağı araçlara zarar veriyor mask
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Başaran Caddesi’nde bulunan duraktan hemen sonrasında bulunan bir rögar kapağı asfalt ile hem zemin değil. Rögar kapağı asfalttan daha yüksek olması nedeniyle arabaların alt kısımları geçişlerde rögara vuruyor ve hasar oluşuyor.

Sorunun küçük bir asfaltlama ile çözülebileceğini söyleyen sürücüler, “Burada araçlarımız ciddi zarar görüyor. Bu konuda belediyenin gerekli çalışmayı yapmasını bekliyoruz” dedi.

 

06 May 2024 - 01:30 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

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