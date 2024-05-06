Yüksek rögar kapağı araçlara zarar veriyor

Başaran Caddesi’nde bulunan duraktan hemen sonrasında bulunan bir rögar kapağı asfalt ile hem zemin değil. Rögar kapağı asfalttan daha yüksek olması nedeniyle arabaların alt kısımları geçişlerde rögara vuruyor ve hasar oluşuyor.
Sorunun küçük bir asfaltlama ile çözülebileceğini söyleyen sürücüler, “Burada araçlarımız ciddi zarar görüyor. Bu konuda belediyenin gerekli çalışmayı yapmasını bekliyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.