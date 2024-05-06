Yüksek rögar kapağı araçlara zarar veriyor

Başaran Caddesi’nde bulunan duraktan hemen sonrasında bulunan bir rögar kapağı asfalt ile hem zemin değil. Rögar kapağı asfalttan daha yüksek olması nedeniyle arabaların alt kısımları geçişlerde rögara vuruyor ve hasar oluşuyor.

Sorunun küçük bir asfaltlama ile çözülebileceğini söyleyen sürücüler, “Burada araçlarımız ciddi zarar görüyor. Bu konuda belediyenin gerekli çalışmayı yapmasını bekliyoruz” dedi.