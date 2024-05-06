Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Perde Arkası

Bayındırlık sakinleri ek sefer istiyor

ABONE OL Google News Sayfamız

İzmit Bayındırlık güzergahında hizmet veren 100 ve 92 No’lu hatların bölgedeki toplu taşıma talebini karşılamadığını söyleyen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığından bu bölgeye ek sefer planlamasını istiyor.

Bayındırlık sakinleri ek sefer istiyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Bölge sakinleri, “Biz bu bölgede duraklardan araca binmekte çok zorlanıyoruz. İlk duraklarda araç dolmaya başlıyor. O kadar kalabalık içinde özellikle sabah ve akşam saatlerinde yolculuk yapmak çileye dönüşüyor. Belediyeden talebimiz en azından sabah ve akşam saatlerinde yoğunluğa göre hatlara ek sefer konulmasını istiyoruz. Bu konuda belediyenin gerekli çalışmaları yapacağına inanıyoruz” dedi.

# araç

06 May 2024 - 01:00 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.549.163 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL