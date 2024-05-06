Bölge sakinleri, “Biz bu bölgede duraklardan araca binmekte çok zorlanıyoruz. İlk duraklarda araç dolmaya başlıyor. O kadar kalabalık içinde özellikle sabah ve akşam saatlerinde yolculuk yapmak çileye dönüşüyor. Belediyeden talebimiz en azından sabah ve akşam saatlerinde yoğunluğa göre hatlara ek sefer konulmasını istiyoruz. Bu konuda belediyenin gerekli çalışmaları yapacağına inanıyoruz” dedi.
- Perde Arkası
Bayındırlık sakinleri ek sefer istiyor
İzmit Bayındırlık güzergahında hizmet veren 100 ve 92 No’lu hatların bölgedeki toplu taşıma talebini karşılamadığını söyleyen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığından bu bölgeye ek sefer planlamasını istiyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.