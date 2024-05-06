Bayındırlık sakinleri ek sefer istiyor

Bölge sakinleri, “Biz bu bölgede duraklardan araca binmekte çok zorlanıyoruz. İlk duraklarda araç dolmaya başlıyor. O kadar kalabalık içinde özellikle sabah ve akşam saatlerinde yolculuk yapmak çileye dönüşüyor. Belediyeden talebimiz en azından sabah ve akşam saatlerinde yoğunluğa göre hatlara ek sefer konulmasını istiyoruz. Bu konuda belediyenin gerekli çalışmaları yapacağına inanıyoruz” dedi.