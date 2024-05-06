Kocaeli’de 4 ilçe elektriksiz kalacak (6 Mayıs Kocaeli Elektrik Kesintisi)

Kocaeli’de 6 Mayıs Pazartesi günü SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın 4 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak. Kandıra, Gölcük, Gebze ve Çayırova’da kesinti olacak yerler şu şekilde:
|SEDAŞ Web Sitesi
|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|59296
|KOCAELİ
|KANDIRA
|GEBESLER, GEBEŞLER, HACIŞEYH
|GEBESLER MERKEZ MEVKII, GEBESLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HACIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PASAOGLU MEVKII
|06.05.2024
|09:00
|15:30
|59576
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ÖRCÜN, SARAYLI, YUNUS EMRE
|3302., 3312., 3324., 3328., 3331., 839. SK., 850., 850. SK, 860. SK., 862. SK., BAĞLAR CD, ÖRCÜN MERKEZ MEVKII, ÖRCÜN YOLU, SARAYLI, SARAYLI CD, SARAYLI CD., SARAYLI MERKEZ MEVKII, SARAYLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|06.05.2024
|09:00
|11:00
|59577
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|HAVUZLUBAHÇE, PANAYIR
|HAVUZLUBAHÇE, HAVUZLUBAHÇE CD, KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, PANAYIR MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|06.05.2024
|13:00
|14:00
|59579
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|FERHADIYE, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE
|ATILLA, FERHADIYE MERKEZ MEVKII, FERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KESTANELIK, KESTANELIK MEVKII, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVLER
|06.05.2024
|14:30
|15:30
|59617
|KOCAELİ
|KANDIRA
|DÖNGELLİ, FERIZLI, FERİZLİ, INCECIK, İNCECİK, MANCARLAR, PELITPINARI, PELİTPINARI, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, SÜLLÜ
|BADETLER MEVKII, BADETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, FERIZLI MERKEZ MEVKII, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKII, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, INCECIK HATIPLAR MEVKII, INCECIK MERKEZ MEVKII, İNCECİK HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇIOGLU MEVKII, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELI MEVKII, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ASAGI MEVKII, MANCARLAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR YUKARI MEVKII, MANCARLAR YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII KÜME EVLER, SEYITALILER DAVUTLAR MEVKII, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜKÜRLER MEVKII, SÜLLÜ ASAGI MEVKII, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞÜKÜRLER MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKII, TAFRALAR MEVKİİ KÜME EVLER
|06.05.2024
|09:00
|17:00
|59646
|KOCAELİ
|GEBZE
|GAZİLER, GÜZELLER, MEVLANA, MUSTAFAPASA
|1701. SK., 720/1. SK., 721. SK., 722. SK., 724., 724. SK., 724/1. SK., 725., 725. SK., 726. SK., 855/1., 911. SK., 911/1. SK., 914. SK., 918. SK., 921. SK., 922., 922. SK., 923., 923. SK., 924. SK., 925. SK., 926., 926. SK., 927. SK., 928. SK., BAHAR, BAHAR CD., DOĞAN CD., İBRAHİM AĞA CD.
|06.05.2024
|08:30
|12:00
|59647
|KOCAELİ
|GEBZE
|KIRAZPINAR, KİRAZPINAR, TAVŞANLI
|2727. SK., 2740. SK., 2742. SK., 2744., 2744. SK., 2744/2. SK., 2746., 2748. SK., 2752., 4570., EMLAKKONUT1 CD, KIRAZPINAR EVLERI 5797 ADA, KİRAZPINAR EVLERİ 5784 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5785 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5797 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5800 ADA KÜME EVLER
|06.05.2024
|08:30
|16:00
|59721
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|ÖZGÜRLÜK
|220. SK., 220/1., 220/1. SK., 222. SK., 222/1. SK., 222/2. SK., 224. SK., 226. SK., 228. SK., 246., 246. SK., 253/2. SK., 255. SK., 255/1., 255/1. SK., 255/2. SK., 255/3., 255/3. SK., 261/2., 268. SK., 270. SK., ISTIKLAL, İSTİKLAL CD., UGUR MUMCU, UĞUR MUMCU CD.
|06.05.2024
|08:30
|10:30
|59722
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|ADEM YAVUZ, ÖZGÜRLÜK, TATLIKUYU
|1320. SK., 2301/1., 2301/1. SK., 2302. SK., 2302/1. SK, 2302/1. SK., 2303., 2303. SK., 2304. SK., 2304/1. SK., 2305/1. SK., 2306., 2306. SK., 2306/1. SK., 2307. SK., 2308. SK., 2309. SK., 2310. SK., 2311/1., 2311/1. SK., 2325., 2325. SK., 2325/1. SK., 2326., 2326. SK., 2326/1., 2327., 2327. SK., 2327/1. SK., 2328. SK., 2329/1. SK., ADEM YAVUZ, ADEM YAVUZ CD., OSMAN GAZI
|06.05.2024
|10:30
|12:30
|59724
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|ADEM YAVUZ
|2308., 2311. SK., 2311/2., 2311/2. SK., 2316. SK., 2316/1. SK., 2316/2. SK., 2316/3. SK., 2316/5. SK., 2317. SK., 2318., 2318. SK., 2319. SK., 2320. SK., 2321., 2321. SK, 2321. SK., 2322. SK., 2323., 2323. SK., 2346. SK., 2348., 2350. SK., OSMAN GAZI CD.
|06.05.2024
|12:30
|14:30
|59725
|KOCAELİ
|GEBZE
|KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME
|543. SK., 545. SK., 548., 548. SK., 548/1. SK., 548/2., 549., 549. SK., 550. SK., 551., 551. SK., 552., 552. SK., 553., 553. SK., 554. SK., YENI BAGDAT
|06.05.2024
|14:30
|16:00
|59758
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|KARGALI
|3924, 3924., ULUÇINAR SK.
|06.05.2024
|09:00
|15:00
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.