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06 May 2024 - 00:04- Yaşam G:

Kocaeli’de 4 ilçe elektriksiz kalacak (6 Mayıs Kocaeli Elektrik Kesintisi)

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SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın 4 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak.

Kocaeli’de 4 ilçe elektriksiz kalacak (6 Mayıs Kocaeli Elektrik Kesintisi) mask
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Kocaeli’de 6 Mayıs Pazartesi günü SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın 4 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak. Kandıra, Gölcük, Gebze ve  Çayırova’da kesinti olacak yerler şu şekilde:

 SEDAŞ Web Sitesi
PK Koduİl İlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
59296KOCAELİKANDIRAGEBESLER, GEBEŞLER, HACIŞEYHGEBESLER MERKEZ MEVKII, GEBESLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HACIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PASAOGLU MEVKII06.05.202409:0015:30
59576KOCAELİGÖLCÜKÖRCÜN, SARAYLI, YUNUS EMRE3302., 3312., 3324., 3328., 3331., 839. SK., 850., 850. SK, 860. SK., 862. SK., BAĞLAR CD, ÖRCÜN MERKEZ MEVKII, ÖRCÜN YOLU, SARAYLI, SARAYLI CD, SARAYLI CD., SARAYLI MERKEZ MEVKII, SARAYLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER06.05.202409:0011:00
59577KOCAELİGÖLCÜKHAVUZLUBAHÇE, PANAYIRHAVUZLUBAHÇE, HAVUZLUBAHÇE CD, KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, PANAYIR MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER06.05.202413:0014:00
59579KOCAELİGÖLCÜKFERHADIYE, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇEATILLA, FERHADIYE MERKEZ MEVKII, FERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KESTANELIK, KESTANELIK MEVKII, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVLER06.05.202414:3015:30
59617KOCAELİKANDIRADÖNGELLİ, FERIZLI, FERİZLİ, INCECIK, İNCECİK, MANCARLAR, PELITPINARI, PELİTPINARI, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, SÜLLÜBADETLER MEVKII, BADETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, FERIZLI MERKEZ MEVKII, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKII, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, INCECIK HATIPLAR MEVKII, INCECIK MERKEZ MEVKII, İNCECİK HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇIOGLU MEVKII, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELI MEVKII, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ASAGI MEVKII, MANCARLAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR YUKARI MEVKII, MANCARLAR YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII KÜME EVLER, SEYITALILER DAVUTLAR MEVKII, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜKÜRLER MEVKII, SÜLLÜ ASAGI MEVKII, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞÜKÜRLER MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKII, TAFRALAR MEVKİİ KÜME EVLER06.05.202409:0017:00
59646KOCAELİGEBZEGAZİLER, GÜZELLER, MEVLANA, MUSTAFAPASA1701. SK., 720/1. SK., 721. SK., 722. SK., 724., 724. SK., 724/1. SK., 725., 725. SK., 726. SK., 855/1., 911. SK., 911/1. SK., 914. SK., 918. SK., 921. SK., 922., 922. SK., 923., 923. SK., 924. SK., 925. SK., 926., 926. SK., 927. SK., 928. SK., BAHAR, BAHAR CD., DOĞAN CD., İBRAHİM AĞA CD.06.05.202408:3012:00
59647KOCAELİGEBZEKIRAZPINAR, KİRAZPINAR, TAVŞANLI2727. SK., 2740. SK., 2742. SK., 2744., 2744. SK., 2744/2. SK., 2746., 2748. SK., 2752., 4570., EMLAKKONUT1 CD, KIRAZPINAR EVLERI 5797 ADA, KİRAZPINAR EVLERİ 5784 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5785 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5797 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5800 ADA KÜME EVLER06.05.202408:3016:00
59721KOCAELİÇAYIROVAÖZGÜRLÜK220. SK., 220/1., 220/1. SK., 222. SK., 222/1. SK., 222/2. SK., 224. SK., 226. SK., 228. SK., 246., 246. SK., 253/2. SK., 255. SK., 255/1., 255/1. SK., 255/2. SK., 255/3., 255/3. SK., 261/2., 268. SK., 270. SK., ISTIKLAL, İSTİKLAL CD., UGUR MUMCU, UĞUR MUMCU CD.06.05.202408:3010:30
59722KOCAELİÇAYIROVAADEM YAVUZ, ÖZGÜRLÜK, TATLIKUYU1320. SK., 2301/1., 2301/1. SK., 2302. SK., 2302/1. SK, 2302/1. SK., 2303., 2303. SK., 2304. SK., 2304/1. SK., 2305/1. SK., 2306., 2306. SK., 2306/1. SK., 2307. SK., 2308. SK., 2309. SK., 2310. SK., 2311/1., 2311/1. SK., 2325., 2325. SK., 2325/1. SK., 2326., 2326. SK., 2326/1., 2327., 2327. SK., 2327/1. SK., 2328. SK., 2329/1. SK., ADEM YAVUZ, ADEM YAVUZ CD., OSMAN GAZI06.05.202410:3012:30
59724KOCAELİÇAYIROVAADEM YAVUZ2308., 2311. SK., 2311/2., 2311/2. SK., 2316. SK., 2316/1. SK., 2316/2. SK., 2316/3. SK., 2316/5. SK., 2317. SK., 2318., 2318. SK., 2319. SK., 2320. SK., 2321., 2321. SK, 2321. SK., 2322. SK., 2323., 2323. SK., 2346. SK., 2348., 2350. SK., OSMAN GAZI CD.06.05.202412:3014:30
59725KOCAELİGEBZEKÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME543. SK., 545. SK., 548., 548. SK., 548/1. SK., 548/2., 549., 549. SK., 550. SK., 551., 551. SK., 552., 552. SK., 553., 553. SK., 554. SK., YENI BAGDAT06.05.202414:3016:00
59758KOCAELİDİLOVASIKARGALI3924, 3924., ULUÇINAR SK.06.05.202409:0015:00

Kaynak: Haber Merkezi

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06 May 2024 - 00:04 Kocaeli/ İzmit- Yaşam --- Okunma

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