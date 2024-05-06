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Otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

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Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı mask
Otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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A.E. (74) idaresindeki 10 AES 501 plakalı otomobil, Savaştepe- Balıkesir kara yolunun Mecidiye Mahallesi kavşağında Ş.A. (64) yönetimindeki 45 VP 917 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki A.E. (70) ile N.E. (46) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

# 4, Balıkesir, Savaştepe, TRAFİK KAZASI

06 May 2024 - 01:50 AA - Türkiye --- Okunma

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