VIP Gross Marketin sahibi Sabri Ersan, ilk kez gazetemize konuştu: ‘100 milyon liralık ürünüm kül oldu!’

ELEKTRİK KONTAĞINDAN

Son dönemde Kocaeli’deki en büyük yangınlardan biri 18 Nisan’da İzmit’te meydana geldi. VIP Gross Market’in faaliyette bulunduğu binada elektrik kontağından yangın çıktı. Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde İshak Yıldırım’a ait bin 300 metrekarelik binada çıkan yangın kısa sürede tüm yapıyı sardı.

İTFAİYE 3 DAKİKADA MÜDAHALE ETTİ AMA…

Yangın başladıktan hemen sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangın alanına 3 dakika içerisinde ulaştı. Ancak, marketin bulunduğu binanın çatı saçları arasındaki petrol ürününden yapılan malzemeler kısa sürede çıra gibi tutuştu ve yangın kontrol altına alınamadı. Bina kısa sürede küle döndü.

BİNADA ZARAR 15 MİLYON LİRA

VIP Gross Marketin bulunduğu bina, AK Partili tanınmış siyasetçi iş insanı İshak Yıldırım’a ait. Yıldırım, yaklaşık 18 ay önce Sabri Ersan’ın sahibi olduğu VIP Gross Market’e binayı kiralamıştı. Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangının hasar verdiği binanın zararının, 15 Milyon TL olduğu öğrenildi.

ENKAZ HALEN KALDIRILMADI

Yangında marketin içerisindeki tüm ürünler yandı. Yangının üzerinden yaklaşık 2 hafta geçmesine rağmen Halen enkaz kaldırma çalışmaları başlamadı. Bin 300 metrekarelik geniş bir alana sahip olan bina içerisinde beton ve çelik direkler hariç bütün aksamlar zarar gördü. Enkazda zarar tespit çalışmalarından sonra binanın yeniden yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.

İŞLETMECİNİN ZARARI ÇOK BÜYÜK OLDU

VIP Gross Marketi işleten, kiracı Sabri Ersan, büyük yangından sonra ilk kez gazetemize konuştu. Gölcük ve Körfez ilçede de VIP Gross Market şubeleri bulunduğunu söyleyen Ersan, yangından dolayı çok üzgün olduğunu, adeta yıkıldığını belirtti. Yangında küle dönen binadan tek bir ürün bile kurtaramadığını belirten Ersan, “Zararım tam 100 Milyon TL” dedi.

“SİGORTA YAPMAMIŞTIM”

Mağduriyetinin çok büyük olduğunu söyleyen Sabri Ersan, sözlerini şöyle sürdürdü, “Evet, marketteki ürünlerin zararı 100 milyon TL. Ancak beni en çok yıkan ve üzen ise işlettiğim marketi sigortalamamış olmam. Buradaki marketi 18 ay önce açmıştım. Sigortasını henüz yapmamıştım. Ürün aldığım tüm firmalarla iletişim içerisindeyim. Desteklerini bekliyorum” ifadelerini kullandı.

18 Nisan tarihinde yanıp kül olan VIP Gross Market’in işletmecisi Sabri Ersan, zararının 100 milyon TL olduğunu söyledi.

İzmit Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan binasını VIP Gross Marketin sahibi Sabri Ersan’a kiraya veren İshak Yıldırım, yanan binasında ki zararın 15 Milyon TL olduğunu açıkladı.

Çıkan büyük yangında tamamen yanan VIP Gross Market binasının enkazı hala kaldırılmadı.

VIP Gross Market binası, elektrik kontağında çıkan kıvılcım sonrası yanarak kül oldu.