06 May 2024 - 09:05- Ekonomi

Gram altın ne kadar? (Kocaeli Kuyumcular Derneği 6 Mayıs 2024 altın fiyatları)

Altın yatırımı yapanlar ya da yapacak olanlar gram altının kaç TL olduğunu merak ediyor ve araştırıyor. Peki haftanın ilk günü 6 Mayıs 2024 Pazartesi gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...