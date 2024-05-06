06 May 2024 - 09:09 - Ekonomi

Yatırımcılar takipte! Dolar ve Euro güne nasıl başladı?

Dolar ve Euro yatırımcıları 6 Mayıs 2024 Pazartesi günü Dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? sorusunun cevabını merak ediyor ve araştırıyor. Detaylar ise haberimizde...