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06 May 2024 - 09:20- Asayiş G:

Pres makinesine sıkışan fabrika sahibi öldü

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde plastik ürün üreten fabrikada pres makinesine sıkışan iş yeri sahibi Necmi Şahin yaşamını yitirdi.

Pres makinesine sıkışan fabrika sahibi öldü mask
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Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'ndeki fabrikanın sahibi Necmi Şahin pres makinesine sıkıştı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkartılan ağır yaralı Şahin, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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Ayrıca Şahin'in Kocaeli Ordulular Derneği Nurettin Arıcan'ın yeğeni olduğu ve cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Alikahya Fatih Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, polis, sevk

06 May 2024 - 09:20 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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Yorumlar

(1)
01

Vatandaş - allah rahmet eylesin. ailesine sabırlıklar versin

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 10:10

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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