Pres makinesine sıkışan fabrika sahibi öldü

Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'ndeki fabrikanın sahibi Necmi Şahin pres makinesine sıkıştı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkartılan ağır yaralı Şahin, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Ayrıca Şahin'in Kocaeli Ordulular Derneği Nurettin Arıcan'ın yeğeni olduğu ve cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Alikahya Fatih Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi