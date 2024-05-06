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- Ekonomi

Benzin ve motorine indirim geliyor

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Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı?

Benzin ve motorine indirim geliyor mask
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

Salı gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinde 1.5 TL civarı indirim bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

# Türkiye

06 May 2024 - 09:33 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Izmitli41 - yumurtanın kolisi 55 - 69 arası değişiyor marketlere göre

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 11:00
01

Tekin 41 - BİR KEZ DAHA İNSİN ZAM YAPANLARDA FİYATLARİ DUSURSUN DUSURMİYENE DEVLET GEREGİNİ ESAS SİMDİ YAPSİN.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 09:58

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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