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Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 24 kişi öldü

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Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 24 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 24 kişi öldü mask
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Ulusal basında çıkan haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Katsina eyaletine bağlı Unguwar Sarkin Noma, Gangara, Tafi, ve Kore köylerinde silahlı saldırılar düzenledi.

Saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi kaçırıldı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Ülkede ayrıca cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler ve çete üyeleri, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA

06 May 2024 - 09:36 - Dünya --- Okunma

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