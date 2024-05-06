Fahiş fiyat ve stokçuluk yapan işletmelere dev ceza!

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurulun son toplantısı 2 Mayıs'ta gerçekleştirildi.
Toplantıda, başta marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerindeki fahiş fiyat artışları olmak üzere, otomotiv sektöründeki stokçuluk eylemleri, hazır beton ve çimento sektöründeki fahiş fiyat artışları ve ekmek fiyat tarifelerine aykırı satışlar ele alındı.
Bu kapsamda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplam 61 milyon 66 bin 431 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
2023'te 355,8 milyon lira ceza uygulandı
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk fiilleriyle piyasa işleyişini ve serbest rekabeti bozan, tüketicilerin mağduriyet yaşamasına neden olan uygulamalarda bulunduğu tespit edilen işletmelere geçen yıl toplam 355 milyon 804 bin 957 lira idari para cezası uygulandı.
Piyasalarda fiyatlama davranışlarını bozarak tüketicileri olumsuz etkileyen eylemler karşısında Bakanlıkça gerekli idari tedbirin alınmasına devam edilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Sinan - 3 yıl sonramı aklımıza geldi. Ahpap çavuş ilişkisi olduğu sürece bir işe yaramaz.
Körfezli - Göstermelik hepsi bütün partillerin milletvekilleri hepsi işadamı değilmi TİYATRO HEPSİ EKMEK 10 TL ZAM GELİYOR GRAMAJ DÜŞÜYOR 210 gram 200 gram hayatımda ilk defa görüyorum hem zam yap hem gramaj düşür onaylayan kim TİCARET BAKANLIĞI MİLLETVEKİLLERİ fırıncılar Ramazan’da alıştılar haram yemeye doğmuyorlar
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.