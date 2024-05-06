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Depremin yıkamadığı 200 yıllık tarihi binayı yangın kül etti

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde asrın felaketinde ayakta kalmayı başaran ve bir dönem konsolosluk binası olarak kullanılan yaklaşık 200 yıllık tarihi bina çıkan yangında küle döndü.

Depremin yıkamadığı 200 yıllık tarihi binayı yangın kül etti mask
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"Catoni Binası" olarak bilinen Yenişehir Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap yapıda henüz belirlenemeyen nedenle  yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Olay yerine gelen İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, ekiplerle görüştü.

Hasar oluşan metruk binada soğutma işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

# Yangın, polis, sevk

06 May 2024 - 09:37 - Türkiye --- Okunma

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