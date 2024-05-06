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Kilis'te eşi ve 3 çocuğunu öldüren kişi intihar etti

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Kilis'te, Suriye uyruklu bir kişi henüz belirlenemeyen nedenle eşi ile 8, 6 ve 5 yaşlarındaki üç çocuğunu boğarak öldürüp intihar etti.

Kilis'te eşi ve 3 çocuğunu öldüren kişi intihar etti mask
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İhbar üzerine Nedim Ökmen Mahallesi Rüzgarlı Sokak'taki eve gelen polis ekipleri, 5 kişilik Kuvara ailesinin cansız bedenine ulaştı.

Yapılan incelemede, Suriye uyruklu Yusuf Kuvara'nın henüz belirlenemeyen nedenle eşi Merve ile 8, 6 ve 5 yaşlarındaki üç çocuğunu boğarak öldürdüğü tespit edildi. Yusuf Kuvara'nın daha sonra aynı evde intihar ettiği belirlendi.

Cenazeler, yapılan incelemelerin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

# polis

06 May 2024 - 09:39 - Türkiye --- Okunma

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