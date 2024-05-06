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Lüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki genç havuzda can verdi

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İstanbul Büyükçekmece’de haftalık kiralık lüks bir villada 17 yaşındaki Mervan İpek, arkadaşları eğlenirken iddiaya göre havuza düşerek hayatını kaybetti. Polis ekipleri, şüpheli ölüme ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. Yaşamını yitiren gençten geriye ise arkadaşlarıyla birlikte çekildiği fotoğraf kaldı.

Lüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki genç havuzda can verdi mask
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İstanbul'da 17 yaşındaki Mervan İpek, iddiaya göre 3 Mayıs'ta akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte Büyükçekmece ilçesi Tepekent’te bulunan haftalık kiralık lüks bir villada eğlence düzenledi.

Düzenlenen eğlence sırasında İpek dengesini kaybederek havuza düştü. İpek, havuzda boğularak hayatını kaybederken, durumu fark eden diğer arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gencin cenazesi yapılan ilk inceleme ardından kesin ölüm nedeni tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis evde bulunan arkadaşlarını gözaltı alarak savcılık talimatı ile incelemeye başlattı.

İpek'ten geriye ise arkadaşlarıyla birlikte havuza girmeden önce çekildikleri fotoğraf kaldı.

Öte yandan polis ekipleri tarafından villada yapılan geniş çaplı incelemelerde uyuşturucu ve silah bulunmadığı öğrenilirken, yaşları 18’den küçük kişilerin villayı nasıl kiraladığı ise merak uyandırdı.

Kaynak: İHA

# polis, İstanbul, gözaltı

06 May 2024 - 09:40 - Türkiye --- Okunma

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