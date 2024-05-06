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06 May 2024 - 09:54- Magazin G:

Titanik filminin ünlü aktörü hayatını kaybetti

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Yüzüklerin Efendisi filminde Kral Theoden, Titanik filminde ise Kaptan Edward Smith rolleriyle tanınan İngiliz aktör Bernard Hill 79 yaşında yaşamını yitirdi. İngiliz aktörün ölüm nedeni açıklanmadı. Hill, kariyeri boyunca 130'a yakın yapımda yer aldı.

Titanik filminin ünlü aktörü hayatını kaybetti mask
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Dünyaca ünlü İngiliz aktör Bernard Hill (79) vefat etti. Hill'in menajeri Lou Coulson, aktörün dün sabah öldüğünü duyurdu. Manchester'da 1944’te doğan Hill, Titanik filminde geminin kaptanı Edward Smith'e hayat vermişti. Hill, en çok Oscar Ödülü kazanan yapım olan Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde ise Kral Theoden rolünde oynamıştı.

İngiliz aktörün ölüm haberinin ardından sevenleri sosyal medyada üzüntülerini paylaştı. Yüzüklerin Efendisi hayranları, filmde ölenlerin ardından söylenen "İyi ol. Git sen, git sen" paylaşımıyla üzüntülerini ifade etti.

Kaynak: AA

# ifade, sosyal

06 May 2024 - 09:54 - Magazin --- Okunma

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