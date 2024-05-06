Titanik filminin ünlü aktörü hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü İngiliz aktör Bernard Hill (79) vefat etti. Hill'in menajeri Lou Coulson, aktörün dün sabah öldüğünü duyurdu. Manchester'da 1944’te doğan Hill, Titanik filminde geminin kaptanı Edward Smith'e hayat vermişti. Hill, en çok Oscar Ödülü kazanan yapım olan Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde ise Kral Theoden rolünde oynamıştı.
İngiliz aktörün ölüm haberinin ardından sevenleri sosyal medyada üzüntülerini paylaştı. Yüzüklerin Efendisi hayranları, filmde ölenlerin ardından söylenen "İyi ol. Git sen, git sen" paylaşımıyla üzüntülerini ifade etti.
Kaynak: AA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.