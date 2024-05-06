Gazze için ateşkes görüşmeleri sona erdi

Hamas lideri İsmail Haniye dün yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun, ateşkes çabalarını sabote etmek için gerekçeler uydurduğunu açıklamıştı. Ancak Hamas'ın kapsamlı bir ateşkes üzerinde hala istekli olduğunu ifade etmişti.
Hamas tarafı, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarını sona erdirmeyen bir ateşkes teklifinin de kabul edilmeyeceğini duyurmuştu.
Hamas, ateşkes görüşmelerinin sonlandığını, Ateşkes Heyetinin müzakereleri istişare etmek üzere Katar'a döneceğini açıkladı.
Kahire'deki müzakerelere katıldığı bildirilen CIA Direktörü Burns de, ateşkes görüşmeleri kapsamında Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.
Burns 'ün, Katar'ın ardından İsrail'e geçmesi bekleniyor.
Kaynak: TRT Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.