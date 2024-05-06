İsrail Gazze'ye ölüm yağdırdı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hız kesmiyor... 7 Ekim'den bu yana 34 bin 683 Filistinliyi öldüren İsrail, Gazze'de yine katliam yaptı.
Güneydeki Refah kentini vuran İsrail savaş uçakları, sivillere ait evleri hedef aldı.
Bombardımanda, 6 aileden aralarında çocukların da olduğu 21 sivil hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Nuseyrat Mülteci Kampında Birleşmiş Milletler'e ait bir okulu da bombaladı...
İsrail'in yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı iki okula düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü.
Deyr el-Belah kentindeki İsrail bombardımanında da çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.
Hamas ise Gazze'den Kerem Ebu Salim kapısına havan saldırısı düzenlendi.
İsrail Ordusu, Gazze'den atılan roketler sonucunda 3 İsrail askerinin öldüğünü 3 askerin de ağır yaralandığını açıkladı.
İsrail'den Refah kentini işgal etme tehditleri gelmeye devam ediyor.
İsrail Savunma Bakanı Galant, "Refah'ı çok yakında işgal etme" tehdidinde bulundu.
Refah kentinde yaklaşık 1 buçuk milyon Filistinli sığınıyor ve olası bir işgalin sonucunun felaket olacağı tahmin ediliyor.
Kaynak: TRT Haber
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.