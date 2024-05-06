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İsrail Gazze'ye ölüm yağdırdı

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Gazze Şeridi'ni aralıksız bombalayan İsrail, Gazze'ye yine ölüm yağdırdı. İsrail güçleri Refah, Deyr-el Belah ve Nuseyrat'ta onlarca kişiyi öldürdü. Hamas, İsrail askeri noktasına havan saldırısı düzenledi. İsrail bir kez daha Refah'ı işgal tehdidinde bulundu.

İsrail Gazze'ye ölüm yağdırdı mask
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İsrail'in  Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hız kesmiyor... 7 Ekim'den bu yana 34 bin 683 Filistinliyi öldüren İsrail, Gazze'de yine katliam yaptı.

Güneydeki Refah kentini vuran İsrail savaş uçakları, sivillere ait evleri hedef aldı.

Bombardımanda, 6 aileden aralarında çocukların da olduğu 21 sivil hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Nuseyrat Mülteci Kampında Birleşmiş Milletler'e ait bir okulu da bombaladı...
İsrail'in yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı iki okula düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü.

Deyr el-Belah kentindeki İsrail bombardımanında da çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Hamas ise Gazze'den Kerem Ebu Salim kapısına havan saldırısı düzenlendi.

İsrail Ordusu, Gazze'den atılan roketler sonucunda 3 İsrail askerinin öldüğünü 3 askerin de ağır yaralandığını açıkladı.

İsrail'den Refah kentini işgal etme tehditleri gelmeye devam ediyor.

İsrail Savunma Bakanı Galant, "Refah'ı çok yakında işgal etme" tehdidinde bulundu.

Refah kentinde yaklaşık 1 buçuk milyon Filistinli sığınıyor ve olası bir işgalin sonucunun felaket olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber

# Gazze, İsrail, Birleşmiş Milletler

06 May 2024 - 09:59 - Dünya --- Okunma

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