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06 May 2024 - 10:00- Türkiye G:

Gıdayla temas eden plastik madde ve malzemelere ilişkin esaslar düzenlendi

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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ile temas eden plastik madde ve malzemelere ilişkin esasları, Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum kapsamında yeniden belirledi.

Gıdayla temas eden plastik madde ve malzemelere ilişkin esaslar düzenlendi mask
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Bakanlığın "Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, gıda ile temas eden plastik madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında uyulması gereken kuralları belirliyor.

Düzenleme, AB mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında güncellendi.

Tebliğ ekinde yer alan, gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretiminde kullanılmasına izin verilen bileşenlerin bir kısmı, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesinin yeni bilimsel görüşleri doğrultusunda listeden çıkarıldı.

Listeye yeni bileşenler eklenirken, bazı bileşenlerin kullanımına da kısıtlama getirildi.

Tebliğle, plastiklerin migrasyon testi koşulları yeniden belirlendi.

Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten, ithal eden ve satan iş yerleri, söz konusu değişikliklere 1 Ocak 2026 tarihine kadar uyum sağlayacak.​​​​​​​

Kaynak: AA

# yeni

06 May 2024 - 10:00 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

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