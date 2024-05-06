İş arayanlar dikkat! Kocaeli'de 1802 eleman işe alınacak

Kocaeli İŞKUR Bölge Müdürlüğü açık iş ilanlarını yayınladı. İlana göre onlarca firma çok sayıda farklı meslekte 1802 elemana ihtiyaç duyuyor.
Size uygun gördüğünüz iş ilanıyla ilgili İŞKUR Kocaeli İl Müdürlüğü’nü arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.
AŞAĞIDAKİ DOSYAYI İNDİREREK İŞ İLANLARINI İNCELEYEBİLİRSİNİZ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.