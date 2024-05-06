Kocaeli'de ekmek zamlı satılmaya başladı

Kocaeli Fırıncılar Odası geçtiğimiz günlerde ekmeğe zam yapılması için Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapmıştı. Başvurunun onaylanmasının ardından, 210 gramı 8 TL olan ekmek bugünden itibaren 200 grama düşürülerek 10 TL'ye satılacak.
İKİNCİ ZAM GELDİ
Bu zam öncesi Kocaeli Fırıncılar Odası, 2024 yılı başında ekmeğe zam yapıldığını açıklamış, 210 gram ekmeğin 7 lira 50 kuruş yerine 8 TL’den satışına karar verilmişti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Pomak - Hem gramaj küçülmüş hemde zam yapılmış.yazıklar olsun fırıncilara ve bu zammı onaylayanlara
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.