Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
06 May 2024 - 10:03- Ekonomi G:

Kocaeli'de ekmek zamlı satılmaya başladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli’de bugünden itibaren 200 gram ekmek 10 TL’den satışa sunulacak.

Kocaeli'de ekmek zamlı satılmaya başladı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Fırıncılar Odası geçtiğimiz günlerde ekmeğe zam yapılması için Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapmıştı. Başvurunun onaylanmasının ardından, 210 gramı 8 TL olan ekmek bugünden itibaren 200 grama düşürülerek 10 TL'ye satılacak.

İKİNCİ ZAM GELDİ

Bu zam öncesi Kocaeli Fırıncılar Odası, 2024 yılı başında ekmeğe zam yapıldığını açıklamış, 210 gram ekmeğin 7 lira 50 kuruş yerine 8 TL’den satışına karar verilmişti. 

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, ekmek, Zam

06 May 2024 - 10:03 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.373.435 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Pomak - Hem gramaj küçülmüş hemde zam yapılmış.yazıklar olsun fırıncilara ve bu zammı onaylayanlara

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 10:26

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL