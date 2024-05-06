Bayat ekmeğe de zam geldi

Un fiyatlarında artış başta olmak üzere girdi maliyetlerinde artış olduğunu ifade eden Kocaeli Fırıncılar Odası, ekmek için zam talebinde bulunmuştu. Fırıncılar zam talebi onaylandı ve 210 gram 8 TL olan ekmeğin yeni tarifesi 200 gram 10 TL oldu. Ekmeğe gelen zamdan halk ekmek büfelerinde satılan ekmek de payına düşeni aldı. Halk ekmek büfelerinde satılan 210 gram 5 TL olan ekmek 200 gram 7 lira 50 kuruş olarak fiyatlandırıldı. Bu zamlarla birlikte toplum arasında bayat ekmek olarak bilinen bir gün öncesinin ekmeği de zamlandı. 5 TL’den satılan 210 gram bayat ekmek 200 gram 6 TL olarak fiyatlandırıldı. 6 Mayıs Pazartesi günü itibariyle bayat ekmek yeni fiyatıyla satılmaya başladı.