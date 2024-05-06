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06 May 2024 - 10:20- Ekonomi G:

Bayat ekmeğe de zam geldi

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Kocaeli Fırıncılar Odası’nın ekmeğe zam talebinin onaylanmasıyla kentte ekmek 10 TL’ye satılmaya başladı. Bayat ekmek olarak satılan bir gün öncesinin ekmeğine de 1 TL zam geldi.

Muhammet Emin Can
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Bayat ekmeğe de zam geldi
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Un fiyatlarında artış başta olmak üzere girdi maliyetlerinde artış olduğunu ifade eden Kocaeli Fırıncılar Odası, ekmek için zam talebinde bulunmuştu. Fırıncılar zam talebi onaylandı ve 210 gram 8 TL olan ekmeğin yeni tarifesi 200 gram 10 TL oldu. Ekmeğe gelen zamdan halk ekmek büfelerinde satılan ekmek de payına düşeni aldı. Halk ekmek büfelerinde satılan 210 gram 5 TL olan ekmek 200 gram 7 lira 50 kuruş olarak fiyatlandırıldı. Bu zamlarla birlikte toplum arasında bayat ekmek olarak bilinen bir gün öncesinin ekmeği de zamlandı. 5 TL’den satılan 210 gram bayat ekmek 200 gram 6 TL olarak fiyatlandırıldı. 6 Mayıs Pazartesi günü itibariyle bayat ekmek yeni fiyatıyla satılmaya başladı.

Bayat ekmeğe de zam geldi

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06 May 2024 - 10:20 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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