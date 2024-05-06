Kocaeli'de o gün yağmur var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftayla birlikte hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Kocaeli’de cuma gününe kadar parçalı bulutlu hava hakim olacak.

CUMA YAĞIŞLI OLACAK

Ancak cuma günü sıcaklıklar düşecek ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Bugün hava sıcaklığı en düşük 9, en yüksek 20 derece olacak.

Kaynak: Haber Merkezi