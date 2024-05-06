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06 May 2024 - 10:29- Gündem G:

Kocaeli'de o gün yağmur var

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, kentimizde cuma günü gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Kocaeli'de o gün yağmur var mask
Kocaeli'de o gün yağmur var
Kocaeli'de o gün yağmur var
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftayla birlikte hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Kocaeli’de cuma gününe kadar parçalı bulutlu hava hakim olacak.

CUMA YAĞIŞLI OLACAK

Ancak cuma günü sıcaklıklar düşecek ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Bugün hava sıcaklığı en düşük 9, en yüksek 20 derece olacak.

Kocaeli'de o gün yağmur var
Kocaeli'de o gün yağmur var

Kaynak: Haber Merkezi

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06 May 2024 - 10:29 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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