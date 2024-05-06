Kocaeli'de o gün yağmur var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftayla birlikte hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Kocaeli’de cuma gününe kadar parçalı bulutlu hava hakim olacak.
CUMA YAĞIŞLI OLACAK
Ancak cuma günü sıcaklıklar düşecek ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Bugün hava sıcaklığı en düşük 9, en yüksek 20 derece olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.