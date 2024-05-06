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06 May 2024 - 10:29- Gündem G:

Kocaelispor eski teknik direktörünün acı günü

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Geçmişte Kocaelispor'da futbolcu ve teknik direktör olarak görev alan Mahmut Aydın'ın annesi yaşamını yitirdi.

Kocaelispor eski teknik direktörünün acı günü mask
Kocaelispor eski teknik direktörünün acı günü
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Kocaelispor’a geçmişte hem futbolcu, hem de teknik direktör olarak hizmet veren Mahmut Aydın annesini kaybetti. Merhumenin cenazesi yarın öğlen Kozyatağı Cami’nde kılınacak namaz sonrasında toprağa verilecek. Mahmut Aydın 1991-1993 yılları arasında Yeşil-Siyahlı formayı giydi, 2014-15 sezonunda BAL’da iki maç teknik direktörlüğünü yaptı.

Kaynak: SPOR SERVİSİ

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06 May 2024 - 10:29 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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