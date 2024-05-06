Kocaelispor eski teknik direktörünün acı günü

Kocaelispor’a geçmişte hem futbolcu, hem de teknik direktör olarak hizmet veren Mahmut Aydın annesini kaybetti. Merhumenin cenazesi yarın öğlen Kozyatağı Cami’nde kılınacak namaz sonrasında toprağa verilecek. Mahmut Aydın 1991-1993 yılları arasında Yeşil-Siyahlı formayı giydi, 2014-15 sezonunda BAL’da iki maç teknik direktörlüğünü yaptı.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.