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Derinceliler Hıdırellez pikniğinde buluştu

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Derince'de vatandaşlar Hıdırellez Bahar Şenliği Pikniğinde buluştu.

Derinceliler Hıdırellez pikniğinde buluştu mask
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"Baharın habercisi" olarak kabul edilen Hıdırellez, Derince'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında Kocaeli Yozgatlılar Derneği, Çenedere mesire alanında piknik düzenledi. Programa katılan Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, vatandaşlarla bir araya geldi. Gökçe, "Hıdırellez, bizlere geçmişi arkamızda bırakıp yeni bir başlangıca adım atmamızı hatırlatıyor. Umudun, sevginin ve dayanışmanın pekiştiği bu günde, geleceğe daha umutla bakıyor, birlikte daha güçlü yarınlara adım atmayı diliyoruz" dedi.

Kaynak: Bülten

# yeni, Kocaeli, Derince

06 May 2024 - 10:45 Kocaeli/ Derince- Gündem --- Okunma

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