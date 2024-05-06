Hamza Özkaradeniz başpehlivan oldu

Gömeç Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Ulubeyler Yağlı Pehlivan Güreşleri, 24 başpehlivanın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Finalde 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivanlık kazanan rakibi İsmail Balaban'ı mağlup etmeyi başaran Hamza Özkaradeniz, 3. Gömeç Ulubeyler Yağlı Güreşleri Başpehlivanı olmayı başararak Başiskele'nin gururu oldu.
Çocukların ve gençlerin spor yapmasını sağlayarak fiziksel ve zihinsel gelişimine, sosyalleşmesine katkı sunan Başiskele Belediyesi Spor Okulları, 8 farklı branşta kentin yetenekli sporcuların keşfedilmesini sağlıyor. Spor okullarını başarıyla tamamlayan ve eğitmenleri tarafından keşfedilen yetenekli gençler, Başiskele Belediye Spor Kulübü altında lisansları çıkarılarak çeşitli yarışma ve şampiyonalarda ter dökerek başarıdan başarıya koşuyor.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.