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Engelliler Haftasında Kervansaray’da sinema keyfi

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Kocaeli Valiliği, Gölcük Belediyesi ve Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde Engelliler Haftası’nda Kervansaray’da “Buğday Tanesi” adli film gösterimi düzenlenecek.

Engelliler Haftasında Kervansaray’da sinema keyfi mask
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Engelliler Haftası’nda engelli bireyler Gölcük’te sinema gösteriminde bir araya gelecek. Etkinlik kapsamında Kocaeli Valiliği, Gölcük Belediyesi ve Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde; Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda “Buğday Tanesi” adlı film gösterimi düzenlenecek. 7 Mayıs Salı günü saat 12.00’da düzenlenecek ücretsiz sinema etkinliğine tüm Gölcüklüler davet edildi.

Kaynak: Bülten

# Kocaeli

06 May 2024 - 10:47 Kocaeli/ Gölcük- Kültür Sanat --- Okunma

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