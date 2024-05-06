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EMEP, Filistin için toplandı

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Emek Partisi Kocaeli İl Örgütü Filistin’e destek olmak için  Deniz Gezmiş’lerin idam edilişinin 52. yıl dönümde basın açıklaması yaptı.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
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EMEP, Filistin için toplandı
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Emek Partisi Kocaeli İl Örgütü Filistin’e destek olmak için Deniz Gezmiş’lerin idam edilişinin 52. yıl dönümde açıklaması gerçekleştirdi. İzmit yürüyüş yolunda Belediye İşhanı önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına Kocaeli Emek ve Demokrasi Güçleri de destek verdi. Basın açıklamasını okuyan Cemre Kavuker, dünyanın dört bir yanında halkaların emperyalizm ve yayılmacı politikaların hedefi haline geldiğini söyleyerek “Milyonlarca insan yurdunu terk etmek zorunda kalırken, bir avuç sermayedarın biraz daha kâr etmesi uğruna can verirken Denizlerin mücadelesini sahiplenmek, onların miras bıraktığı ışıkla yolumuzu aydınlatmak bir tercih olmaktan çıkmıştır, Türkiye gençliğinin gelecek mücadelesi için artık bir zorunluluktur.” dedi.

EMEP, Filistin için toplandı

# Kocaeli, Türkiye, İzmit, Filistin

06 May 2024 - 10:48 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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