EMEP, Filistin için toplandı

Emek Partisi Kocaeli İl Örgütü Filistin’e destek olmak için Deniz Gezmiş’lerin idam edilişinin 52. yıl dönümde açıklaması gerçekleştirdi. İzmit yürüyüş yolunda Belediye İşhanı önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına Kocaeli Emek ve Demokrasi Güçleri de destek verdi. Basın açıklamasını okuyan Cemre Kavuker, dünyanın dört bir yanında halkaların emperyalizm ve yayılmacı politikaların hedefi haline geldiğini söyleyerek “Milyonlarca insan yurdunu terk etmek zorunda kalırken, bir avuç sermayedarın biraz daha kâr etmesi uğruna can verirken Denizlerin mücadelesini sahiplenmek, onların miras bıraktığı ışıkla yolumuzu aydınlatmak bir tercih olmaktan çıkmıştır, Türkiye gençliğinin gelecek mücadelesi için artık bir zorunluluktur.” dedi.