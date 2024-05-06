Lastik fabrikası işçi alacak

İzmit Alikahya’da faaliyet gösteren Brisa Bridgestone, fabrikada çalıştırılmak üzere 15 işçi alımı yapacak. Bunlardan 10’u beden işçisi, 5’i ise forklift operatörü olacak.
BAŞVURULAR İŞKUR'DAN
Fabrikada çalışmak isteyen erkek personelin 35 yaşını geçmemesi ve en az ilköğretim mezunu olması gerekiyor. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleşecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.