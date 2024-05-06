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Lastik fabrikası işçi alacak

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İzmit Alikahya’da kurulu Brisa Bridgestone fabrikası 15 işçi alımı yapacak.

Lastik fabrikası işçi alacak mask
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İzmit Alikahya’da faaliyet gösteren Brisa Bridgestone, fabrikada çalıştırılmak üzere 15 işçi alımı yapacak. Bunlardan 10’u beden işçisi, 5’i ise forklift operatörü olacak.

BAŞVURULAR İŞKUR'DAN

Fabrikada çalışmak isteyen erkek personelin 35 yaşını geçmemesi ve en az ilköğretim mezunu olması gerekiyor. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleşecek.

# İzmit

06 May 2024 - 10:44 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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