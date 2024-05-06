Başkan Gökçe’ye nezaket ziyaretleri

Halkın yoğun teveccühü ile Derince Belediye Başkanlığı görevine seçilen Av. Sertif Gökçe çalışmalarını sürdürürken kendisini ziyaret eden konukları ile bir araya gelerek görüşmelerde bulunuyor. Başkan Gökçe bu kapsamda son olarak 24. Dönem Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Hurşit Güneş, Kocaeli Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı İlhan Topaloğlu ve yönetimi, Derince Merkez Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Erkan Kaya ve yönetimi, Kocaeli Süt Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Yılman ve yönetimi, Kocaeli Çankırılılar Derneği Başkanı Recep Kaçmaz ve yönetimi, Derince Ordulular Derneği Başkanı İsa Akça ve yönetimi, Cumhuriyet Halk Partisi Körfez İlçe Başkanı Gülseren Solmaz Altunal, yönetimi ve meclis üyeleri, Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Kenan Öge ve yönetimi ile Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem ilçe başkanlarını konuk etti.

Kaynak: Bülten