BORU VE EK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



DÜKTİL PİS SU BORUSU VE EK PARÇALARI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/564216

1-İdarenin a) Adı : KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Serdar Mah. D-100 Karayolu Üzeri No:59 41100 İZMİT/KOCAELİ c) Telefon ve faks numarası : 2623173285 - 2623173292 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : DÜKTİL PİS SU BORUSU VE EK PARÇALARI b) Niteliği, türü ve miktarı : Düktil Pis Su Borusu: 117.876 kg Düktil Pis Su Boru Ek Parçaları: 3.690 kg

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İSU Genel Müdürlüğümüze bağlı İlçe Şube Müdürlükleri Ambarlarına ve idare yetkilisi tarafından bildirilen İSU Genel Müdürlüğü İlçe Şube Müdürlükleri sınırları içerisinde bulunan alt yapı çalışma yerlerine nakliye, indirme ve istifleme dahil olarak teslim edilecektir. ç) Süresi/teslim tarihi : Teslim edilecek malzemelerin metraj ve çapları sözleşme imzalanmasına müteakip 15 iş günü içerisinde yüklenici firmaya liste bildirilecektir. Malzemeler, İSU Genel Müdürlüğümüze bağlı İlçe Şube Müdürlükleri Ambarlarına ve idare yetkilisi tarafından bildirilen İSU Genel Müdürlüğü İlçe Şube Müdürlükleri sınırları içerisinde bulunan alt yapı çalışma yerlerine nakliye, indirme ve istifleme dahil olarak teslim edilecektir d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.05.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İSU Genel Müdürlüğü Serdar Mah. D-100 Karayolu Üzeri NO:59 A Blok KAT:2 A 202 Nolu Oda (İhale Salonu) İzmit/KOCAELİ



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde TS EN 545 belgesi İhale Bazında İstekliler düktil pis su borusu ve ek parçaları için TS EN 545 belgesini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. Tek ortağın sunması yeterlidir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.