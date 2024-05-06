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İsrail askerleri Batı Şeria'da mülteci kampını kuşattı

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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da çok sayıda bölgeye baskınlar düzenlediği ve Tulkerim Mülteci Kampı'nı sıkı kuşatma altına aldığı bildirildi.

İsrail askerleri Batı Şeria'da mülteci kampını kuşattı mask
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Gazze Şeridi sakinlerinin aktardığına göre  İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Kampın çeşitli noktalarını kuşatan askerler ile baskına tepki gösteren Filistinliler arasında çatışma çıktı. Askerler evleri, dükkanları ve altyapıyı tahrip etti.

Kampta zaman zaman patlama sesleri duyulurken, İsrail güçleri Es-Sevalime Mahallesi'nden Filistinli aileleri tahliye etmeye başladı.

Tanıklar, İsrail güçlerinin Tulkerim kentindeki Sabit Hastanesini de kuşattığını ve ambulanslarda arama yaptığını aktardı.

ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİ GÖZALTINDA

Yerel kaynaklar, İsrail askerlerinin Kalkilya kentine de baskın düzenlediğini ve baskına tepki gösteren Filistinli gruplarla arasında çatışma çıktığını belirtti.

Kaynaklar askerlerin, Kalkilya'nın doğusundaki Ceyus ve Azun kasabalarına, Nablus'un doğusundaki Asker Mülteci Kampı'na, Beytüllahim'deki Ed-Dehişe Kampı ile bazı beldelere ve El Halil'de çeşitli yerlere baskınlar düzenleyerek çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı bilgisini verdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 496 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

# Gazze, İsrail, gözaltı

06 May 2024 - 10:56 - Dünya --- Okunma

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