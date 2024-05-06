İşte Sivas YHT’nin Kocaeli saatleri

Sivas YHT, 4 Mayıs Cumartesi günü hizmete başladı. İstanbul-Sivas arası hizmet veren YHT başta Kocaeli Sivaslılar Derneği olmak üzere kentin önde gelenlerinin girişimleri sonucu artık Kocaeli’de de duruyor. Bugün için 2 seferi bulunan YHT’de ilk seferi saat 08.40 İstanbul Söğütlüçeşme İstasyonu’ndan başlıyor. Bu YHT saat 10.07’de İzmit İstasyonu’nda duruyor ve Sivas’a 15.58’de ulaşıyor. Sivas YHT’nin ikinci seferi ise saat 13.00’de Sivas’tan başlıyor, bu tren saat 18.44’de İzmit’e ulaşıyor. Sivas kalkışlı trenin son durağı İstanbul Söğütlüçeşme İstasyonu, saat 20.08’de son durağa varıyor. Sivas YHT’nin normal bilet fiyat 870 TL olurken indirimli bilet fiyatı ise 740 TL olarak açıklandı.