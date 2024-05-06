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Bilgi evlerinde yaz okulu kayıtları başlıyor

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Çayırovalı çocukların ve gençlerin eğitim yuvası olan Çayırova Belediyesi Bilgi Evleri’nde yaz okulu kayıtları başlıyor. LGS hazırlık kursu, yaz okulu kursları ve üniversiteye hazırlık yaz okulu kursu kayıtları 13 Mayıs-14 Haziran arasında gerçekleştirilecek.

Bilgi evlerinde yaz okulu kayıtları başlıyor mask
Bilgi evlerinde yaz okulu kayıtları başlıyor
Bilgi evlerinde yaz okulu kayıtları başlıyor
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Çayırovalı çocuklar ve gençler kendilerini bu yaz da Çayırova Belediyesi Bilgi Evleri’ndeki yaz okullarında geliştirecek. Çayırovalı çocuklar ile gençlerin gelişimine büyük önem veren ve bu doğrultuda belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediyesi, bu yaz da Çayırovalı çocukların yanında olacak. Bilgi evlerine her yaştan çocuk ve genç kendilerini geliştirmek için yaz kurslarında eğitim alacak. Bu yaz gerçekleştirilecek kurslarda üniversiteye hazırlık kursları, LGS hazırlık kursu ve çeşitli eğitimler yer alacak.

 

Bilgi evlerinde yaz okulu kayıtları başlıyor

BİRÇOK ALANDA YAZ KURSU

Kur’an-ı Kerim, zeka oyunları, okuma-yazma, eğlenceli matematik, eğlenceli bilim, sokak oyunları, resim, bağlama, melodika, keman ve piyano kurslarından faydalanmak isteyen Çayırovalılar, her mahallede yer alan bilgi evlerinde 13 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında başvuru gerçekleştirebilir. Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda piyano kursunun verileceği yerler Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi ve Akse Hakcan Döven Bilgi Evi olarak açıklandı.

 

Bilgi evlerinde yaz okulu kayıtları başlıyor

SINAVA HAZIRLIKTA YARDIMCI

Sınava hazırlık sürecine başlayacak Çayırovalı gençler ise, yaz kurslarında eğitimlerini alacaklar, Çayırova Belediyesi’nin tüm bilgi evlerinde, sekizinci sınıf öğrencileri için LGS hazırlık kursları için kayıtlar 13 Mayıs-14 Haziran arasında gerçekleştirilecek. Çayırovalı çocuklar; Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, İngilizce ve rehberlik alanında konu anlatımı, etüt ve soru çözümü eğitimleri görecek. 11. sınıftan 12. sınıfa geçen öğrenciler için yapılacak TYT ve AYT yaz kurslarında da kayıtlar 13 Mayıs-14 Haziran arasında gerçekleştirilecek. Üniversiteye hazırlık yaz kurslarından faydalanmak isteyen gençlerin Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ne başvurması gerekiyor.

Bilgi evlerinde yaz okulu kayıtları başlıyor

Bilgi evlerinde yaz okulu kayıtları başlıyor

Kaynak: Bülten

# HER, sosyal

06 May 2024 - 11:25 Kocaeli/ Çayirova- Gündem --- Okunma

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