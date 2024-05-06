Birlik-Sen’den TED Kolejine tepki: Sendikalı öğretmenlere baskı mı var?

MAĞDUR EDİLEN ÖĞRETMENLER



“TED Kocaeli Koleji'nde görev yapan Birlik Sendikası üyesi öğretmenlere 3 Mayıs Cuma günü işlerinin sona ereceği bildirildi. Bu öğretmenler, ekonomik zorluklarla mücadele ederken, aynı zamanda öğrencilerin eğitimine büyük önem vererek çalışmaktadır. Yaşadıkları olumsuzlukları derslerine ve öğrencilerine yansıtmamak için özverili bir şekilde hareket eden öğretmenler, okul yönetimi tarafından mağdur edilmektedir.



2 SENEDİR TALEPLERİNİ İLETİYORLAR



Sendikal haklarını kullanarak öğretmenler, emeklerinin karşılığını almak ve yaşam maliyetleriyle başa çıkabilmek için 2 yılı aşkın bir süredir okul yönetimine taleplerini iletmektedir. Ancak, tüm çabalara rağmen talepleri karşılıksız kalmış ve hatta işlerine son verilmiştir.



ÖĞRENCİLER VE VELİLER TEPKİLİ



Öğretmenlerinin işlerine son verildiğini öğrenen öğrenciler ve veliler, okul yönetimine karşı tepkilerini göstermeye başlamışlardır. Öğrenci ve veliler, öğretmenlerin işlerine son verilmemesi için okul yönetimiyle görüşmeler yapmakta ve taleplerini iletmektedir.

TED KOCAELİ KOLEJİ ÖĞRETMENLERİ YANINDADIR



Sendikal haklarını kullanarak mücadelelerini sürdüren öğretmenler, öğrenci ve velilerin sonsuz desteğini almaktadır. Birlik Sendikası olarak, süreci yakından takip etmekteyiz. Okul yönetimi, öğretmenlerin hak arayışını engellemek amacıyla sendikal faaliyetlerini tanımamakta ve öğretmenleri tazminatlarını alarak işlerinden çıkarmayı planlamaktadır. Ancak, TED Kocaeli Koleji öğretmenleri, sendikalarıyla birlikte örnek bir mücadele sergilemeye devam edeceklerdir. Kamu öğretmenlerinin sahip olduğu eşit ücret ve özlük haklarına ulaşana kadar geri adım atmayacaklardır."