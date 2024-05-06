Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
06 May 2024 - 11:25- Gündem G:

Birlik-Sen’den TED Kolejine tepki: Sendikalı öğretmenlere baskı mı var?

ABONE OL Google News Sayfamız

Birlik-Sen'den gelen bir açıklamaya göre, TED Kocaeli Koleji'nde görev yapan sendikalı öğretmenlere, 3 Mayıs tarihi itibarıyla işlerinin sona ereceği bildirildi. Kolej yönetimi tarafından yapılan bu bildirimin ardından Birlik Sendikası, konuyla ilgili bir açıklama yaparak durumu kamuoyuna duyurdu. 

Birlik-Sen’den TED Kolejine tepki: Sendikalı öğretmenlere baskı mı var? mask
ABONE OL Google News Sayfamız

MAĞDUR EDİLEN ÖĞRETMENLER


“TED  Kocaeli Koleji'nde görev yapan Birlik Sendikası üyesi öğretmenlere 3 Mayıs Cuma günü işlerinin sona ereceği bildirildi. Bu öğretmenler, ekonomik zorluklarla mücadele ederken, aynı zamanda öğrencilerin eğitimine büyük önem vererek çalışmaktadır. Yaşadıkları olumsuzlukları derslerine ve öğrencilerine yansıtmamak için özverili bir şekilde hareket eden öğretmenler, okul yönetimi tarafından mağdur edilmektedir.


2 SENEDİR TALEPLERİNİ İLETİYORLAR


Sendikal haklarını kullanarak öğretmenler, emeklerinin karşılığını almak ve yaşam maliyetleriyle başa çıkabilmek için 2 yılı aşkın bir süredir okul yönetimine taleplerini iletmektedir. Ancak, tüm çabalara rağmen talepleri karşılıksız kalmış ve hatta işlerine son verilmiştir.


ÖĞRENCİLER VE VELİLER TEPKİLİ


Öğretmenlerinin işlerine son verildiğini öğrenen öğrenciler ve veliler, okul yönetimine karşı tepkilerini göstermeye başlamışlardır. Öğrenci ve veliler, öğretmenlerin işlerine son verilmemesi için okul yönetimiyle görüşmeler yapmakta ve taleplerini iletmektedir.

TED KOCAELİ KOLEJİ ÖĞRETMENLERİ YANINDADIR


Sendikal haklarını kullanarak mücadelelerini sürdüren öğretmenler, öğrenci ve velilerin sonsuz desteğini almaktadır. Birlik Sendikası olarak, süreci yakından takip etmekteyiz. Okul yönetimi, öğretmenlerin hak arayışını engellemek amacıyla sendikal faaliyetlerini tanımamakta ve öğretmenleri tazminatlarını alarak işlerinden çıkarmayı planlamaktadır. Ancak, TED Kocaeli Koleji öğretmenleri, sendikalarıyla birlikte örnek bir mücadele sergilemeye devam edeceklerdir. Kamu öğretmenlerinin sahip olduğu eşit ücret ve özlük haklarına ulaşana kadar geri adım atmayacaklardır."

# HER, Kocaeli, ifade

06 May 2024 - 11:25 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.373.435 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Yener - Elbet bir gün sizde hesap vereceksiniz .Eğitim Emekçilerinin emeğini çalmak ne sonuna kadar yanlarındayız. Bu bir yere yazdık velileri Öğretmenlerin haklı mücadelesinde yanlarında olmaya davet ediyorum. Sendikalı olmak bir haktır.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 17:05
02

Okulu Boykot Edelim - bizde ogretmeninizin arkasında duralım,ogretmenini okuldan atan okuldan cocugumuzun kaydını aldıralım ,bakalım elmi yaman beymi yaman görelim

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 13:21
01

Gerçekler - Çok ayıp, insanlar bir ton para verip çocuklarını özel okullara evlatlarını emanet ediyor, fakat onlara eğitim veren değerli öğretmenler asgari ücretin hallicesi şeklinde bu ortamda geçim derdine düşüyor. Artık çocuklara o kafayla ne kadar eğitim verebilirler koca bir soru işareti. Medeni ülkelerde öğretmenlik en çok kazanan meslek grubunda. Bu da neden medeni olduklarını daha iyi açıklıyor sanırım

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 11:50
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

BAY ELEMANLAR ARANIYOR

Demir Çelik Fabrikasında PAKETLEME BÖLÜMÜNDE çalıştırılmak üzere 30 KİŞİLİK ERKEK PERSONEL alımı yapılacaktır. *20.000 TL maaş, *Servis, *Yemek ücr...

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

SAHAN YEMEK PERSONEL ARIYOR

AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI, SERVİS ELEMANI VE ŞÖFÖR alımı yapılacaktır. SAHAN YEMEK TOPTAN GIDA VE İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ İletişim: Hilal Gidici Sa...

PERSONEL ARANIYOR

Başiskele Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamıza EMEKLİ ŞOFÖR BULAŞIKÇI BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

BAY EKİP ARKADAŞLARI ARANIYOR

41 Burda AVM’de AVM Lojistik bünyesinde çalışacak BAY EKİP ARKADAŞLARI aranmaktadır. Tel: 0542 434 38 35

VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ ARANIYOR

Köseköy’de ki firmamıza VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ alınacaktır. Başlangıç ücreti : 25.000 TL Net + Yemek + Prim + Servis 2 ADET BAYRAM İKRAMİYESİ...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalıştırılmak üzere, YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK, BEDEN İŞÇİSİ personel alınacaktır. Tel: 0534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL