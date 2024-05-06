Birlik-Sen’den TED Kolejine tepki: Sendikalı öğretmenlere baskı mı var?

MAĞDUR EDİLEN ÖĞRETMENLER
“TED Kocaeli Koleji'nde görev yapan Birlik Sendikası üyesi öğretmenlere 3 Mayıs Cuma günü işlerinin sona ereceği bildirildi. Bu öğretmenler, ekonomik zorluklarla mücadele ederken, aynı zamanda öğrencilerin eğitimine büyük önem vererek çalışmaktadır. Yaşadıkları olumsuzlukları derslerine ve öğrencilerine yansıtmamak için özverili bir şekilde hareket eden öğretmenler, okul yönetimi tarafından mağdur edilmektedir.
2 SENEDİR TALEPLERİNİ İLETİYORLAR
Sendikal haklarını kullanarak öğretmenler, emeklerinin karşılığını almak ve yaşam maliyetleriyle başa çıkabilmek için 2 yılı aşkın bir süredir okul yönetimine taleplerini iletmektedir. Ancak, tüm çabalara rağmen talepleri karşılıksız kalmış ve hatta işlerine son verilmiştir.
ÖĞRENCİLER VE VELİLER TEPKİLİ
Öğretmenlerinin işlerine son verildiğini öğrenen öğrenciler ve veliler, okul yönetimine karşı tepkilerini göstermeye başlamışlardır. Öğrenci ve veliler, öğretmenlerin işlerine son verilmemesi için okul yönetimiyle görüşmeler yapmakta ve taleplerini iletmektedir.
TED KOCAELİ KOLEJİ ÖĞRETMENLERİ YANINDADIR
Sendikal haklarını kullanarak mücadelelerini sürdüren öğretmenler, öğrenci ve velilerin sonsuz desteğini almaktadır. Birlik Sendikası olarak, süreci yakından takip etmekteyiz. Okul yönetimi, öğretmenlerin hak arayışını engellemek amacıyla sendikal faaliyetlerini tanımamakta ve öğretmenleri tazminatlarını alarak işlerinden çıkarmayı planlamaktadır. Ancak, TED Kocaeli Koleji öğretmenleri, sendikalarıyla birlikte örnek bir mücadele sergilemeye devam edeceklerdir. Kamu öğretmenlerinin sahip olduğu eşit ücret ve özlük haklarına ulaşana kadar geri adım atmayacaklardır."
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Yener - Elbet bir gün sizde hesap vereceksiniz .Eğitim Emekçilerinin emeğini çalmak ne sonuna kadar yanlarındayız. Bu bir yere yazdık velileri Öğretmenlerin haklı mücadelesinde yanlarında olmaya davet ediyorum. Sendikalı olmak bir haktır.
MC-DELTA-T - olması gerekeni yapmışlar
Okulu Boykot Edelim - bizde ogretmeninizin arkasında duralım,ogretmenini okuldan atan okuldan cocugumuzun kaydını aldıralım ,bakalım elmi yaman beymi yaman görelim
Gerçekler - Çok ayıp, insanlar bir ton para verip çocuklarını özel okullara evlatlarını emanet ediyor, fakat onlara eğitim veren değerli öğretmenler asgari ücretin hallicesi şeklinde bu ortamda geçim derdine düşüyor. Artık çocuklara o kafayla ne kadar eğitim verebilirler koca bir soru işareti. Medeni ülkelerde öğretmenlik en çok kazanan meslek grubunda. Bu da neden medeni olduklarını daha iyi açıklıyor sanırım
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.