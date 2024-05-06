TED Kocaeli Koleji sendikalı öğretmenlerin işine son verdi

Birlik Sendikası'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, TED Kocaeli Koleji'nde çalışan Birlik Sendikası üyesi olan öğretmenler işten çıkarılıyor. Okul tarafından 3 Mayıs Cuma günü işlerine son verileceğine dair tebliğ edildi. Öğretmenlerinin işine son verildiğini öğrenen öğrenci ve veliler okul yönetimine tepki gösterdiği iddia edilirken kararın geri çekilmesini hakkında talepte bulundular.

SENDİKADAN AÇIKLAMA

Birlik Sendikası tarafından yapılan açıklamada, "TED Kocaeli Koleji öğretmenleri ekonomik zorluk karşısında hayatlarını idame ettirmeye çalışırken birer eğitimci olarak öğrencilerin eğitimine ön planda tutuyor. Yaşadıkları olumsuzlukları dersine ve öğrencisine yansıtmama konusunda büyük bir titizlikle hareket ederek eğitimin aksamamasını sağlayan öğretmenler okul yönetimi tarafından mağdur ediliyor.

Yasal haklarını kullanarak sendikalı olan öğretmenler emeklerinin karşılığını almak, hayat pahalılığı karşısında ayakta durabilmek için 2 seneyi aşkın süredir sendika temsilcisi aracılığı ile okul yönetimine taleplerini iletiyor. Her şeye rağmen talepleri karşılıksız kalan öğretmenler ise işten çıkarılıyor.

Öğrenciler ve Veliler Tepkili

Öğretmenlerinin işine son verildiğini öğrenen öğrenciler ve veliler okul yönetimine tepkilerini göstermeye başladı. Öğretmenlerin işten çıkarılmaması için okul yönetimi ile görüşmeler yapan, mesajlarını ileten öğrenci ve veliler verilen kararın geri çekilmesini talep ediyor."

"TED Kocaeli Koleji Öğretmenleri Yalnız Değildir"

Yasal olan sendikal hakkını kullanarak mücadeleyi sürdüren öğretmenler, öğrencilerin ve velilerin sonsuz desteğini almış durumda.

Birlik Sendikası olarak sürecin takipçisiyiz. Öğretmenlerin taleplerine kulak asmayan, sendikayı tanımadığını defalarca dile getiren okul yönetimi öğretmenlerin hak arama mücadelesini onları kovarak engelleyeceğini sanıyor, yanılıyor.

Gelinen noktada okul yönetimi sendikalaşan, geçinemediğini ifade eden, emeklerinin karşılığını isteyen öğretmenleri tazminatlarını verip gönderebileceğini sanıyor. Bilinmelidir ki, TED Kocaeli Koleji öğretmenleri örnek bir mücadeleyi sendikalarıyla birlikte sürdürmeye devam ediyor. Kamu öğretmenleriyle eşit ücret ve eşit özlük haklarına ulaşana kadar da asla geri adım atmayacaklar." ifadelerini kullandı.